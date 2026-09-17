Raad Westerwolde vraagt aandacht voor toekomst boeren én platteland

WESTERWOLDE – De gemeenteraad van Westerwolde heeft woensdagavond de motie ‘Geef boer én platteland toekomst’ aangenomen. De motie werd ingediend door BBB Westerwolde samen met Gemeentebelangen, Samen voor Westerwolde, PVV en Westerwolde Lokaal.
Aanleiding voor de motie is de stikstofbrief van het Rijk en de stapeling van maatregelen waarmee agrarische ondernemers te maken kunnen krijgen. BBB Westerwolde vindt dat daarbij niet alleen gekeken moet worden naar de gevolgen voor boerenbedrijven zelf.
“Een boerenbedrijf staat niet op zichzelf,” zegt BBB-fractievoorzitter Jochem van der Woude. “Daarachter staan loonwerkers, transporteurs, garages, bouwbedrijven, installateurs en leveranciers. Boeren en hun gezinnen zijn daarnaast actief in onze dorpen en verenigingen. Wanneer boeren stoppen of fors moeten inkrimpen, raakt dat uiteindelijk heel Westerwolde.”
Met de motie spreekt de gemeenteraad uit dat boeren ook in de toekomst perspectief moeten houden om in Westerwolde te kunnen blijven boeren. Maatregelen moeten volgens de raad haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn en rekening houden met verschillen tussen gebieden.
De motie wordt onder andere gestuurd aan de Tweede Kamer, de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, de provincie Groningen en de Groningse gemeenteraden. Daarnaast wordt het college gevraagd samenwerking te zoeken met andere plattelandsgemeenten om gezamenlijk richting Rijk en provincie op te trekken.
BBB Westerwolde benadrukt dat natuurherstel belangrijk is, maar dat daarbij ook gekeken moet worden naar de gevolgen voor de mensen die wonen en werken op het platteland.
Van der Woude: “Het gaat ons niet om één afzonderlijke maatregel. Het gaat om de optelsom. Beleid kan op papier goed bedoeld zijn, maar we moeten ook kijken wat het in de praktijk betekent voor boeren, ondernemers en onze dorpen. Boer én platteland verdienen toekomst!
Bron: Jochem van der Woude, Fractievoorzitter BBB Westerwolde