Reactie provincie Groningen op de Miljoenennota 2027

GRONINGEN – De Miljoenennota 2027 biedt Groningen kansen op het gebied van energie, defensie en economische ontwikkeling. Tegelijkertijd ziet de provincie nog belangrijke aandachtspunten op het gebied van waterbeheer, infrastructuur, woningbouw, energiearmoede, maatwerk voor de landbouw en het herstel van Groningen als gevolg van de gaswinning. Tijdens het traditionele Prinsjesdagontbijt gaf het college van Gedeputeerde Staten een reactie op de Miljoenennota en Rijksbegroting.

Water en klimaat

De provincie constateert dat het kabinet veel belang hecht aan waterveiligheid. Tegelijkertijd wordt er op langere termijn minder geld beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatie, zoetwaterbeschikbaarheid en integraal waterbeleid. Positief is dat er aandacht blijft voor waterkwaliteit en toezicht op drinkwater. De droge zomer van dit jaar laat zien dat voldoende zoetwater niet langer vanzelfsprekend is.

Vertrouwen in de overheid

Hoewel Groningen na elf jaar niet expliciet werd genoemd in de Troonrede, zijn er duidelijk raakvlakken. De nadruk op het versterken van de democratie en het herstellen van vertrouwen in de overheid is precies wat wij in Groningen met de Agenda voor Herstel van Nij Begun als noodzakelijk zien bij de opgaven in het aardbevingsgebied. De oproep aan overheden om beter samen te werken, minder regels te hanteren, beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen en informatie te kunnen delen, is voor inwoners van groot belang voor het herstel en de afhandeling van aardbevingsschade.

Energie en energiearmoede

Groningen wil haar rol als energieprovincie verder versterken door te investeren in windenergie op zee en de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Daarin zien we (economische) kansen voor onze regio. En op deze manier dragen we graag bij aan energiezekerheid en onafhankelijkheid. Kernenergie past hier niet bij en daarom zijn wij tegen kernenergie in onze provincie.

Wij zijn positief over de middelen die beschikbaar komen voor waterstofopslag in de zoutcavernes van Zuidwending. Daarnaast vragen wij het kabinet om het probleem van netcongestie aan te pakken, zodat bedrijven en nieuwe ontwikkelingen niet worden geremd. En om maatregelen te nemen tegen de stijgende energieprijzen, omdat energiearmoede in Groningen relatief veel voorkomt.

Defensie als economische kans

In de Miljoenennota is defensie niet langer alleen een afzonderlijk beleidsterrein, maar ook een motor voor economische groei, energiezekerheid en maatschappelijke weerbaarheid. Dit sluit goed aan bij de Groningse ambities uit de Groningse agenda voor defensie. Dankzij de strategische ligging, de aanwezige energie-infrastructuur en sterke kennisinstellingen liggen er voor Groningen kansen om uit te groeien tot het noordelijke centrum voor defensie, energie en innovatie.

Economische ontwikkeling

De investeringen in kunstmatige intelligentie (AI), energie-innovatie, strategische autonomie, deeptech, productiviteitsgroei en talentontwikkeling sluiten goed aan bij onze economische ambities. Vooral de focus op een technologiegedreven industriebeleid biedt kansen voor de innovatieve en circulaire sectoren in Groningen. De provincie vindt het daarbij belangrijk dat landelijke investeringen worden gekoppeld aan regionale initiatieven en samenwerkingen, zoals het Just Transition Fund.

Bereikbaarheid en infrastructuur

Als provincie zijn wij positief over de extra investeringen in bereikbaarheid en het onderhoud van bestaande infrastructuur. Wel blijft onduidelijk wat deze investeringen betekenen voor belangrijke projecten zoals de N33, de Nedersaksenlijn en de spoorverbinding via Meppel. Goede verbindingen zijn essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, economische groei, kansen op de woning- en arbeidsmarkt en een goede bereikbaarheid van onderwijs, werk en voorzieningen.

Wonen

De extra investeringsruimte voor woningcorporaties en de ondersteuning van gemeenten worden positief beoordeeld. Tegelijkertijd zijn het ontbreken van middelen voor woningverbetering en de beperkte inzet op grootschalige woningbouw gemiste kansen in de aanpak van de woningnood.

Onderwijs

Wij zijn tevreden met de aandacht voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het mbo is minstens zo belangrijk voor de regionale economie en arbeidsmarkt als het hbo en de universiteit. Samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden werkt de provincie aan een mbo-agenda die wij graag met de minister willen bespreken.

Perspectief voor de landbouwsector door regionaal maatwerk

Het kabinet wil dat Nederland van het stikstofslot af gaat. Wij ondersteunen de landelijke stikstofaanpak maar pleiten voor meer regionaal maatwerk, met meer ruimte voor gebiedsgerichte processen met boeren. Groningen wil zich ontwikkelen tot een proeftuin voor innovatieve en duurzame landbouw, met ruimte voor passende vergunningverlening, een toekomstbestendige sector en een gezond verdienvermogen voor agrarische ondernemers.

Bron: Provincie Groningen