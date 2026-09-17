Samen Zingen verhuist naar Oostwold

OOSTWOLD – Zondagavond is het zover! Samen Zingen vindt voor het eerst plaats in Oostwold. Deze avond werken Jaap Kramer en zijn dochter Tamar mee.
Vanwege de grote opkomst de afgelopen edities is het helaas niet mogelijk om de bezoekers in Finsterwolde of Beerta te ontvangen. De Hervormde Kerk aan de Kerksingel 17 in Oostwold biedt gelukkig plek aan bijna 500 mensen.
De organisatie is heel blij dat de Hervormde Gemeente haar kerkgebouw beschikbaar wil stellen voor dit maandelijkse feest van samen zingen. Tot en met december vinden de zangavonden sowieso in Oostwold plaats.
De data zijn 20 september, 18 oktober, 15 november en 24 december. De avonden beginnen om 19.00 uur en bij aankomst staat er een lekker bekertje koffie of thee klaar.
Omdat Samen Zingen onverwacht is verplaatst, hoopt de organisatie dat het nieuws zich snel verspreidt, zodat niemand zondagavond in Finsterwolde of Beerta voor een gesloten deur staat.
Iedereen is van harte welkom om zondagavond mee te zingen in Oostwold!
Bron en foto’s: Bert Noteboom