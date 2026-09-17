Shantykoor Stormwind viert 35-jarig jubileum met muzikaal feest

WEDDE – Het begon 35 jaar geleden bescheiden in een schuur, met een groepje zangers dat de zeemansliederen vol overgave liet klinken. Ruim drie decennia later staat shantykoor Störmwind uit Wedde nog altijd op de planken, van optredens in Groningse zorginstellingen tot uitnodigingen aan de andere kant van de Duitse grens. Dit najaar viert het koor deze mooie mijlpaal met een feestavond in Wedde.

Het koor laat het jubileum niet ongemerkt voorbijgaan. Op zaterdag 3 oktober viert Störmwind het jubileum in het dorp waar alles ooit begon. Het officiële gedeelte vindt plaats in de kerk van Wedde. Daarna verhuizen de zangers en hun gasten naar dorpshuis De Voortgang, waar het feest vanaf 20.00 uur verder gaat met optredens van het jubilerende koor en van een bekende gastartiest. “Het wordt een dag die het verleden en het heden van het koor samenbrengt”, zegt koorlid Harm Migchels.

Stormwind telt op dit moment 35 leden, de koorleider, muzikant en geluidsman meegerekend. De meeste zangers zijn zeventig jaar of ouder, maar aan stoppen denkt niemand. Elke maandagavond komt de groep trouw bijeen om te repeteren en nieuwe liederen in te studeren. Die vaste avond vormt al jaren het kloppende hart van de vereniging.

Buiten de repetitieruimte laat het koor zich geregeld horen. In de provincie Groningen treedt het gezelschap op bij evenementen en in zorginstellingen, waar de vertrouwde liederen steevast voor herkenning zorgen. Ook over de grens is Stormwind een graag geziene gast. Door de warme contacten die door de jaren heen zijn opgebouwd, staat het koor regelmatig op Duitse podia.

De geschiedenis begon klein. De eerste repetities vonden plaats in een schuur, waarna het koor via omzwervingen langs onder meer het Ganzenust in Vriescheloo terugkeerde naar de vertrouwde thuisbasis in Wedde. Die band met het dorp is nog altijd voelbaar, ook al komen de leden inmiddels uit een ruimere regio rondom het dorp.

Stormwind staat bekend als een hechte vriendenclub en dat gaat verder dan de muziek alleen. Bij de uitvaart van een overleden lid staan enkele zangers erewacht. Daarnaast organiseert het koor elk jaar een memoryconcert voor de partners en familieleden van overleden leden. Zo klinkt de muziek ook op moeilijke momenten door, als een eerbetoon en een steun.

Na 35 jaar is Stormwind uitgegroeid tot veel meer dan een koor. De wekelijkse repetities, de optredens dichtbij en over de grens en de tradities rondom lief en leed maken de vereniging tot een plek waar zang en vriendschap hand in hand gaan. Het jubileum op 3 oktober viert dan ook niet alleen de muziek, maar vooral de mensen die het koor al die jaren dragen.

Wie graag zingt en benieuwd is naar het koor, kan vrijblijvend een oefenavond bijwonen. Aanmelden kan via 06-53221333 of 06-29408595. Kaarten voor de feestavond zijn te reserveren via 06-55183738.

Bron: Ten Have Tekst