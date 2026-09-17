Verenigingen in actie tijdens Grote Clubactie

WESTERWOLDE, PEKELA, OLDAMBT – Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag 19 september komen daarom leden van verenigingen uit de gemeente Westerwolde, Pekela en Oldambt in actie tijdens de Grote Clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken.
“Een sterke vereniging maak je samen. Tijdens de Grote Clubactie ervaren leden heel concreet dat ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Zeker voor jonge leden is dat waardevol: ze zetten zich samen in voor een doel en zien wat hun inzet voor hun eigen club oplevert. Die betrokkenheid is minstens zo belangrijk als het bedrag dat uiteindelijk wordt opgehaald,” zegt Frank Molkenboer, directeur Grote Clubactie.
Verenigingen van grote maatschappelijke waarde
Hoe belangrijk sterke verenigingen zijn, gaat verder dan hun betekenis voor de eigen leden. Eerder dit jaar liet de Grote Clubactie onderzoek doen naar de maatschappelijke impact van sportverenigingen. Uit het Landelijk Impactonderzoek Sportverenigingen blijkt dat de bijna 26.000 sportverenigingen in Nederland naar schatting jaarlijks €14,1 miljard aan maatschappelijke waarde opleveren.
Sportclubs zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar vrijwilligers, ouders en buurtbewoners samenwerken en waar sociale contacten ontstaan. Ze dragen bij aan een gezonde leefstijl, helpen eenzaamheid te verminderen en versterken de sociale samenhang in buurten en dorpen.
Molkenboer: “Of het nu gaat om sport, cultuur of andere vormen van verenigingsleven: verenigingen zijn plekken waar mensen samenkomen, elkaar leren kennen en zich samen ergens voor inzetten. Tijdens de Grote Clubactie zie je die kracht ook terug: leden zetten zich samen in om iets mogelijk te maken voor hun eigen club. Zo helpen we verenigingen om sterk en vitaal te blijven.”
Meer opbrengst per verkocht lot voor de club
Verenigingen houden tijdens deze editie meer over aan ieder verkocht lot. Met de eerder aangekondigde verhoging van de afdracht van 80% naar 85% gaat een nog groter deel van de opbrengst rechtstreeks naar de club. Een lot kost €3, waarvan de vereniging €2,55 ontvangt.
Wat er met de opbrengst gebeurt, bepalen clubs zelf. De ene vereniging spaart voor nieuwe trainingsmaterialen, instrumenten of tenues, terwijl een andere een kamp of activiteit wil organiseren, het clubhuis wil opknappen of een jubileum wil vieren. Zo komt de opbrengst direct ten goede aan wat binnen de vereniging nodig is.
Aan de deur én digitaal
Vanaf 19 september zijn verenigingsleden weer door heel Nederland te vinden. De vertrouwde verkoop aan de deur hoort daar nog altijd bij: leden gaan op pad in hun eigen buurt en zetten zich persoonlijk in voor hun club. De koper scant de QR-code op de verkoopkaart van het lid en kan zo direct een lot kopen. De lotnummers ontvangt de koper vervolgens per e-mail. Daarnaast kunnen leden hun persoonlijke verkooplink via WhatsApp en social media delen met familie, vrienden en bekenden.
Meer dan 1 miljoen prijzen
Wie een lot koopt, steunt rechtstreeks een vereniging én maakt kans op een prijs. Dit jaar zitten er meer dan 1 miljoen prijzen in de prijzenpot en is de winkans 1 op 9. De hoofdprijs bedraagt €100.000. Leden kunnen tot en met 27 oktober loten verkopen. De trekking vindt plaats op 3 november 2026. Na die dag kunnen lotenkopers via de website van de Grote Clubactie controleren of hun lot in de prijzen is gevallen.
Dit jaar doen de volgende clubs mee:
|Bellingwolde
|S.V.I., VV Bellingwolde
|Blijham
|Sportvereniging Blijham
|Ter Apel
|FC Ter Apel 96, Scouting Guy de Fontgalland, TurnCentrum Noord
|Sellingen
|JVV, SSS’70
|Wedde
|Voetbalvereniging Wedde
|Name
|Gemeente
|Plaatsnaam
|Scouting Pekela
|Pekela
|Nieuwe Pekela
|Sportvereniging Dynamica
|Pekela
|Nieuwe Pekela
|Rij- en Ponyvereniging Nieuwe- en Oude Pekela
|Pekela
|Nieuwe Pekela
|LTC Oude Pekela
|Pekela
|Oude Pekela
|Zempo
|Pekela
|Oude Pekela
|Noordster
|Pekela
|Oude Pekela
|Volop ’69
|Pekela
|Oude Pekela
|Name
|Gemeente
|Plaatsnaam
|L.T.C. De Kanonniers
|Oldambt
|Bad Nieuweschans
|LTC Amor
|Oldambt
|Beerta
|Hockeyclub Winschoten
|Oldambt
|Blauwestad
|Stichting Judoschool Oost-Groningen
|Oldambt
|Finsterwolde
|Z.V. de Hardenberg
|Oldambt
|Finsterwolde
|Voetbalvereniging M.O.V.V.
|Oldambt
|Midwolda
|TV Tiod
|Oldambt
|Nieuwolda
|Stichting Move-On Outdoor
|Oldambt
|Nieuwolda
|Sportvereniging MidOost
|Oldambt
|Oostwold
|TC Ready
|Oldambt
|Scheemda
|SC Scheemda
|Oldambt
|Scheemda
|VV WESTERLEE
|Oldambt
|Westerlee
|C.M.V. De Harmonie Winschoten
|Oldambt
|Winschoten
|Winschoter Shantikoor Maritiem
|Oldambt
|Winschoten
|Toneelvereniging Vita Nova (Winschoten)
|Oldambt
|Winschoten
|Stichting Dansplezier
|Oldambt
|Winschoten
|BV Millwings
|Oldambt
|Winschoten
|Gymnastiekvereniging Bato
|Oldambt
|Winschoten
|ARC Noord Nederland
|Oldambt
|Winschoten
|Voetbalvereniging Bato
|Oldambt
|Winschoten
|WVV1896
|Oldambt
|Winschoten
|Gecombineerde Zwemver. Winschoten GZVW
|Oldambt
|Winschoten
|Korfbalvereniging Korwi
|Oldambt
|Winschoten
|Scouting Sint Vitusgroep
|Oldambt
|Winschoten
|WKC Winschoter Kunstrolschaats Club
|Oldambt
|Winschoten
Bron: Grote Clubactie