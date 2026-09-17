Verenigingen in actie tijdens Grote Clubactie

WESTERWOLDE, PEKELA, OLDAMBT – Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag 19 september komen daarom leden van verenigingen uit de gemeente Westerwolde, Pekela en Oldambt in actie tijdens de Grote Clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken.



“Een sterke vereniging maak je samen. Tijdens de Grote Clubactie ervaren leden heel concreet dat ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Zeker voor jonge leden is dat waardevol: ze zetten zich samen in voor een doel en zien wat hun inzet voor hun eigen club oplevert. Die betrokkenheid is minstens zo belangrijk als het bedrag dat uiteindelijk wordt opgehaald,” zegt Frank Molkenboer, directeur Grote Clubactie.



Verenigingen van grote maatschappelijke waarde

Hoe belangrijk sterke verenigingen zijn, gaat verder dan hun betekenis voor de eigen leden. Eerder dit jaar liet de Grote Clubactie onderzoek doen naar de maatschappelijke impact van sportverenigingen. Uit het Landelijk Impactonderzoek Sportverenigingen blijkt dat de bijna 26.000 sportverenigingen in Nederland naar schatting jaarlijks €14,1 miljard aan maatschappelijke waarde opleveren.

Sportclubs zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar vrijwilligers, ouders en buurtbewoners samenwerken en waar sociale contacten ontstaan. Ze dragen bij aan een gezonde leefstijl, helpen eenzaamheid te verminderen en versterken de sociale samenhang in buurten en dorpen.

Molkenboer: “Of het nu gaat om sport, cultuur of andere vormen van verenigingsleven: verenigingen zijn plekken waar mensen samenkomen, elkaar leren kennen en zich samen ergens voor inzetten. Tijdens de Grote Clubactie zie je die kracht ook terug: leden zetten zich samen in om iets mogelijk te maken voor hun eigen club. Zo helpen we verenigingen om sterk en vitaal te blijven.”

Meer opbrengst per verkocht lot voor de club

Verenigingen houden tijdens deze editie meer over aan ieder verkocht lot. Met de eerder aangekondigde verhoging van de afdracht van 80% naar 85% gaat een nog groter deel van de opbrengst rechtstreeks naar de club. Een lot kost €3, waarvan de vereniging €2,55 ontvangt.

Wat er met de opbrengst gebeurt, bepalen clubs zelf. De ene vereniging spaart voor nieuwe trainingsmaterialen, instrumenten of tenues, terwijl een andere een kamp of activiteit wil organiseren, het clubhuis wil opknappen of een jubileum wil vieren. Zo komt de opbrengst direct ten goede aan wat binnen de vereniging nodig is.

Aan de deur én digitaal

Vanaf 19 september zijn verenigingsleden weer door heel Nederland te vinden. De vertrouwde verkoop aan de deur hoort daar nog altijd bij: leden gaan op pad in hun eigen buurt en zetten zich persoonlijk in voor hun club. De koper scant de QR-code op de verkoopkaart van het lid en kan zo direct een lot kopen. De lotnummers ontvangt de koper vervolgens per e-mail. Daarnaast kunnen leden hun persoonlijke verkooplink via WhatsApp en social media delen met familie, vrienden en bekenden.

Meer dan 1 miljoen prijzen

Wie een lot koopt, steunt rechtstreeks een vereniging én maakt kans op een prijs. Dit jaar zitten er meer dan 1 miljoen prijzen in de prijzenpot en is de winkans 1 op 9. De hoofdprijs bedraagt €100.000. Leden kunnen tot en met 27 oktober loten verkopen. De trekking vindt plaats op 3 november 2026. Na die dag kunnen lotenkopers via de website van de Grote Clubactie controleren of hun lot in de prijzen is gevallen.



Dit jaar doen de volgende clubs mee:

Bellingwolde S.V.I., VV Bellingwolde Blijham Sportvereniging Blijham Ter Apel FC Ter Apel 96, Scouting Guy de Fontgalland, TurnCentrum Noord Sellingen JVV, SSS’70 Wedde Voetbalvereniging Wedde

Name Gemeente Plaatsnaam Scouting Pekela Pekela Nieuwe Pekela Sportvereniging Dynamica Pekela Nieuwe Pekela Rij- en Ponyvereniging Nieuwe- en Oude Pekela Pekela Nieuwe Pekela LTC Oude Pekela Pekela Oude Pekela Zempo Pekela Oude Pekela Noordster Pekela Oude Pekela Volop ’69 Pekela Oude Pekela

Name Gemeente Plaatsnaam L.T.C. De Kanonniers Oldambt Bad Nieuweschans LTC Amor Oldambt Beerta Hockeyclub Winschoten Oldambt Blauwestad Stichting Judoschool Oost-Groningen Oldambt Finsterwolde Z.V. de Hardenberg Oldambt Finsterwolde Voetbalvereniging M.O.V.V. Oldambt Midwolda TV Tiod Oldambt Nieuwolda Stichting Move-On Outdoor Oldambt Nieuwolda Sportvereniging MidOost Oldambt Oostwold TC Ready Oldambt Scheemda SC Scheemda Oldambt Scheemda VV WESTERLEE Oldambt Westerlee C.M.V. De Harmonie Winschoten Oldambt Winschoten Winschoter Shantikoor Maritiem Oldambt Winschoten Toneelvereniging Vita Nova (Winschoten) Oldambt Winschoten Stichting Dansplezier Oldambt Winschoten BV Millwings Oldambt Winschoten Gymnastiekvereniging Bato Oldambt Winschoten ARC Noord Nederland Oldambt Winschoten Voetbalvereniging Bato Oldambt Winschoten WVV1896 Oldambt Winschoten Gecombineerde Zwemver. Winschoten GZVW Oldambt Winschoten Korfbalvereniging Korwi Oldambt Winschoten Scouting Sint Vitusgroep Oldambt Winschoten WKC Winschoter Kunstrolschaats Club Oldambt Winschoten

Bron: Grote Clubactie