Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Wedde

WEDDE – Op woensdag 16 september was als startpunt voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor buurthuis “de Voortgang“ in Wedde. Daarr stond om 8.45 uur de koffie met koek klaar en konden de wandelaars die zich weer vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches.
Ook deze ochtend weer de gebruikelijke drie afstanden: 6, 8 en 10 kilometer. De groep voor de wandeling van 10 kilometer vertrok om 9.15 uur en ging richting Houderkaamp. In een vroeg verleden hadden de inwoner van Westerwolde hun eigen regels, wetten en gewoontes. Maar gedurende de tijd kregen ze er steeds minder vertrouwen in dat ze het in moeilijke tijden zelf kunnen redden. In1316 stelden ze zich onder bescherming van de bisschop van Munster. Voor het landrecht waren de Westerwolders toen aangewezen op dit Bisdom, terwijl ze voor het kerkelijk recht vielen onder het Bisdom Onsnabrück. De Bisschop van Munster beloofde de Westerwolders tegen gevaar van buitenaf te beschermen, maar hiervoor moest wel betaald worden. Voor ieder huis waar rook uit de schoorsteen kwam moet een hoen als belasting worden betaald. De inning van deze hoenderbelasting vond jaarlijks plaats op Sint Michielsdag, 29 september, en wel in Wedde op de Houderkaamp. Dat er in de praktijk van deze bescherming weinig terecht kwam bleek uit het feit dat, toen het er echt op aan kwam, de Bisschop vond dat, gezien de geringe opbrengst van die paar hoenders het niet de moeite waard was hiervoor een paard te zadelen.
De wandeling ging verder over het Karel Schenkpad richting de Krabbenbrug. Het Karel Schenkpad is vernoemd naar Karel Schenck van Toutenburg die in 1540 burchtheer en heer van Wedde werd. Als opvolger van zijn vader, Georg Schenck van Toutenburg. Vanaf de Krabbenbrugge ging de wandeling richting “de Jeudenloane”. Deze ontleent zijn naam aan het feit dat deze plek vroegen als een hoge rug door de drassige broeklanden liep. Over deze rug trokken vaak de handelsreizigers, de kiepkerels, van het gebied uit Reiderland en het Duitse achterland richting Westerwolde en de Veenkoloniën. Deze handel was in die periode veelal in handen van Joden, vandaar de naam Jeudenloane. Vermeld moet nog even worden dat de Jeudenloane officieel te boek staat als de Koebroeksweg.
Van hier ging het via de Lieke Loane en Veele richting Ter Wuppingbos. Aangekomen bij de stroom t Oale Loo, bleek dat deze verbinding tussen de Mussel Aa en de Ruiten Aa buiten zijn oevers was getreden en een heel gebied onder water heeft gezet. Naar het waarom was het door een aantal wandelaars gissen.
De wandeling vond zijn vervolg over de Wester Esch en de Höfte richting Wessinghuizen. Hier ging de wandeling langs het nieuw aangeplante Wessingboerbos. Vanaf 2021 zijn Rianne en Marijke Luring bezig hier een agrarisch voedselbos te realiseren. Ze willen hier producten op een alternatieve manier verbouwen. Ze richten zich hierbij niet alleen op eenjarige gewassen, maar vooral ook op meerjarige, zoals vruchten en noten.
Over de Engelkesbrug, langs de Giezelbaarg en over de Heubrugge ging de wandeling toen weer richting Wedde. Bij “De Voortgang “ aangekomen stond daar, zoals gebruikelijk, voor de liefhebbers de soep met brood te wachten.
Tekst en foto’s: Jan Bossen