Vier de mooiste boom van Westerwolde

BELLINGWOLDE, WESTERWOLDE – Op 1 oktober kiest een jury in MOW, Museum Westerwolde, ‘De mooiste boom van Westerwolde’.
Of het nu dat rijtje mooie bomen in je straat is, de altijd prachtig bloeiende pruimenboom van je buren of die reusachtige beuk aan de rand van het schoolplein, veel mensen hebben een speciale band met bomen. Voor de tentoonstelling Geworteld vroeg het museum bezoekers een foto en verhaal op te sturen van een bijzondere, mooie boom in Westerwolde. Inzenden kon tot 1 september en gedurende de expositie zie je alle inzendingen in een digitale presentatie.
Natuurlijk bestaat ‘de mooiste boom’ niet. Toch maakt het museum graag aandacht voor het meest opvallende exemplaar. Een jury bestaande uit Fenna Orre de Jong (fotograaf/mediakunstenaar en baliemedewerker in het MOW) en Lilian Zielstra (programmamaken bij de bibliotheken Westerwolde, redacteur, dichter en schrijver) buigen zich over deze keuze.
Programma
19.30: Inloop en koffie
20.00: Vertoning documentaire Lievelingsboom, waarin regisseur Tom Tieman met boomverzorger Bert Plaat van de Bomenstichting op pad gaat, langs monumentale bomen in Groningen. We zien boeren die de oude kastanje koesteren die vroeger op het erf voor de, inmiddels geruimde, boerderij stond. Een landgoed waar een treurbeuk die voor de eigenaren veel betekent, zwaar beschadigd raakt door een storm. Maar er is ook het verhaal van de boom die na twintig jaar in een pot eindelijk wordt geplant met hulp van Bert Plaat.
20.30: Bekendmaking ‘De mooiste boom van Westerwolde’
20.45: Hapje en drankje
Bron: MOW