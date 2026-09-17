Volop spektakel tijdens het Kinderboekenweekfestival in Veendam

VEENDAM – Op zaterdag 3 oktober organiseert Bibliotheek Veendam, in samenwerking met Cultuurcentrum vanBeresteyn en het Veenkoloniaalmuseum, een spectaculair Kinderboekenweekfestival! Van 13:00 tot 16:00 uur staat vanBeresteyn in het teken van het Kinderboekenweekthema ‘Spot aan!’, waarin verhalen, fantasie en optreden centraal staan en natuurlijk de magie van boeken. Dit evenement maakt deel uit van de landelijke Kinderboekenweek, die dit jaar plaatsvindt van 30 september tot en met 11 oktober 2026.
Kom bijvoorbeeld langs voor de voorstelling ‘1001-Dag’ van Theater Pannenkoek om 14:30 uur: een sprookjesachtig avontuur vol muziek, humor en fantasie
Of bezoek de goochelshow van Tim Wijst om 13:30 uur en 15:30 uur: Een vrolijk avontuur vol verrassingen voor het hele gezin. Om 13:30 en 15:30 uur kun je kunstzinnige avonturen beleven in het Veenkoloniaal museum. Kijk welke kunstwerken er in de spotlight staan tijdens een exclusieve rondleiding.
Verder zijn er veel doorlopende activiteiten zoals een silent disco, een photobooth, creatieve activiteiten en vele andere leuke dingen. Kom vooral langs!
Tijdens de hele Kinderboekweekperiode is er een ‘Spot aan Speurtocht’ in de bibliotheek. Met een speciale blacklight-zaklamp gaan kinderen op zoek naar verborgen letters, lossen ze raadsels op en ontdekken ze het geheime woord. Een spannende speurtocht voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Aanmelden voor de theatervoorstellingen kan via: groningsebibliotheken.nl/veendam
Kinderen gratis lid van de bieb
Alle activiteiten zijn toegankelijk voor leden én niet-leden. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Bij de bieb leen je boeken, e-books, luisterboeken, muziek, films, games en nog veel meer. Kom lezen, ontdekken, knutselen, spelen of laat je inspireren door de mooiste verhalen. In de bibliotheek staat jouw fantasie altijd in de spotlight!
Kijk voor meer informatie op groningsebibliotheken.nl/kidsgratis.
Bron: Maaike Hermse