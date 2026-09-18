Abel Ensemble verzorgt concert in garnizoenskerk Oudeschans

OUDESCHANS – Aanstaande zondag verzorgt het Abel Ensemble een concert in het kerkje van Oudeschans.
Aanstaande zondag is er weer een concert in het garnizoenskerkje in Oudeschans. Op het programma staat het Abel Ensemble.
Alle vier de musici hebben eerder bij ons gespeeld; maar steeds in een andere samenstelling.
Zondag 20 september gaan we luisteren naar Sergiy Bolotny viool, Keiko Sakuma piano, Nadine Bults hobo en Joost van Reeden op klarinet.
Het is een bijzondere kwartetformatie, die veel mogelijkheden biedt voor een afwisselend concert. Op het programma staan werken van Schumann, Debussy en Poulenc. Een mooi en romantisch begin van het 51-ste seizoen.
10.30u.: kerk open en koffie klaar
11.30u.: aanvang concert
Bron: Ruud Hemmen