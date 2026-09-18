Alle Groninger gemeenten doen mee aan fietsactie voor korte ritten

GRONINGEN – Voor het eerst doen alle tien Groninger gemeenten mee aan de campagne ‘Kort ritje? Da’s zo gefietst!’. Tot 23 september verschijnen langs wegen in de hele provincie opvallende reclameborden die inwoners stimuleren om vaker de fiets te pakken voor afstanden tot 7,5 kilometer.
Met de campagne willen gemeenten en de provincie laten zien dat veel korte autoritten eenvoudig vervangen kunnen worden door een fietsrit. Meer dan de helft van de autoritten is korter dan 7,5 kilometer. Fietsen is niet alleen gezond, maar ook voordelig en beter voor het milieu. Bovendien voorkomt het files en parkeerproblemen.
Aanmoediging om vaker te fietsen
De boodschap is ook terug te zien op sociale media. Daarbij worden inwoners aangemoedigd om kleine stappen te zetten, bijvoorbeeld door één of twee vaste autoritten per week te vervangen door een rit op de fiets.
Download de fietsapp
Extra aandacht is er voor de gratis ‘Da’s zo gefietst-app’. Met deze landelijke fietsapp kunnen gebruikers punten sparen met hun fietsritten en uitdagingen aangaan. Een fietsrit levert bijvoorbeeld korting op een product op. Op die manier maakt de app fietsen aantrekkelijker en leuker. De app is beschikbaar voor zowel Android als Apple. Meer informatie staat op deze website: www.daszogefietst.nl/app.
Bron: Provincie Groningen