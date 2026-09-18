EDR verwelkomt besluit over grenscontroles

BAD NIEUWESCHANS, PAPENBURG – De Eems Dollard Regio (EDR) verwelkomt het voornemen van de Duitse overheid om de vaste controles aan de Nederlands-Duitse grens te beëindigen en over te gaan op incidentele controles op wisselende plekken langs de grens.
De controles worden anders georganiseerd om overlast voor inwoners en het grensverkeer te beperken. In de noordelijke grensregio gaat het onder meer om de controles bij de Nederlandse wegen A7 en A37.
“Voor de inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers van de grensregio zijn open grenzen van groot belang”, aldus Vincent ten Voorde, directeur van het grensoverstijgend samenwerkingsverband. “Het beëindigen van de vaste controles is daarom een wenselijke eerste stap. Tegelijkertijd blijft het van belang dat eventuele controles zo worden uitgevoerd dat de dagelijkse grensoverstijgende mobiliteit zo min mogelijk wordt belemmerd”.
De Eems Dollard Regio blijft de ontwikkelingen rond de grenscontroles nauwlettend volgen en blijft hierover in gesprek met de betrokken overheden en partners aan beide zijden van de grens.
Bron en foto’s: Eems Dollard Regio