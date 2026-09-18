Fietstocht langs buurthuizen trekt 150 deelnemers (video-update)

WESTERWOLDE, PEKELA, OLDAMBT – De gezamenlijke fietstocht van de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela is vandaag uitgegroeid tot een groot succes. Maar liefst 150 deelnemers stapten op de fiets voor een tocht van ongeveer 36 kilometer langs verschillende buurthuizen in de drie gemeenten. Daarmee werd het maximale aantal deelnemers bereikt.
De fietstocht werd georganiseerd ter gelegenheid van de start van de Nationale Sportweek en was bedoeld als een laagdrempelige manier om samen actief bezig te zijn. Deelnemers konden vanaf drie verschillende locaties starten en fietsten vervolgens een afwisselende route door Westerwolde, Oldambt en Pekela.
Onderweg waren verschillende buurthuizen ingericht als tussenstop. Daar werden de fietsers ontvangen met een hapje en een drankje en konden zij deelnemen aan verschillende activiteiten. Ook konden deelnemers onder meer hun fiets laten controleren en meedoen aan een activiteit op het gebied van cognitieve fitness. Met een routekaart en een stempelkaart konden zij de verschillende locaties aandoen.
De route was samengesteld door fietscoaches Nicolette Temming uit Oldambt en Henk Vrieze uit Westerwolde. Zij zorgden voor een afwisselende route door het gebied.
Het weer werkte grotendeels mee. Onderweg kregen de fietsers weliswaar een beetje regen, maar verder waren de omstandigheden prima om te fietsen. De reacties van de deelnemers waren dan ook enthousiast.
De grote belangstelling zorgde er wel voor dat niet iedereen kon deelnemen. Met 150 deelnemers zat de tocht helemaal vol. De organisatie vindt het jammer dat mensen moesten worden teleurgesteld, maar kijkt tegelijkertijd met veel tevredenheid terug op de tweede editie.
Vorig jaar namen ongeveer honderd mensen deel aan de eerste fietstocht. De groei naar 150 deelnemers laat zien dat de gezamenlijke activiteit in korte tijd aan populariteit heeft gewonnen. Gezien het succes ligt het voor de hand dat de drie gemeenten de fietstocht volgend jaar opnieuw willen organiseren.
Foto’s: Hilvert Huizing en Catharina Glazenburg
Video: Hilvert Huizing, klik HIER.