Gasten en onderwerpen in het programma Brunchroom

GRONINGEN 1 – Morgen, zaterdag, kunt u bij Groningen 1 weer luisteren naar het programma Brunchroom.
Vanaf 11.00 uur kunt u zaterdag twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Naast de vaste items zoals de krantenkoppen, de activiteitenagenda en het weerbericht hebben we contact met:
Leon Niestijl, hij gaat vertellen over zijn kwalificatie voor het NK Pokeren
Hendrik Luth, hij legt uit waar het over gaat in “Boerderij van de Toekomst”
Harm Kuil komt vertellen over het 35 jarig jubileum van Shantykoor Störmwind uit Wedde
Schuldhulpmaatjes Ans en Deborah vertellen over het nieuwe inloopspreekuur aan de Dr Bekenkampstraat 37 in Ter Apel.
Presentatie: Geert Smit