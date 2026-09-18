Geslaagde scootmobieltocht van de Badde naar Blauwestad

PEKELA, BLAUWESTAD – Gisteren ging de scootmobieltocht van De Badde naar Blauwestad. Hieronder leest u het verslag van een geslaagde middag:
Gisteren was het eindelijk weer zover! Na een aantal afgelaste tochten vanwege het weer, waren de weergoden ons dit keer gelukkig goed gezind. Vanuit Pekela vertrokken we richting de Blauwestad.
Het was een prachtige route, uitgezet door onze vaste vrijwilliger Henk, en de deelnemers genoten volop van de tocht, met als mooie highlight de rit over de Pieter Smitbrug. Na een gezellige stop en na het genieten van een lekkere kop koffie bij DEK blauwestad gingen we weer terug richting Pekela.
Eigenlijk was dit de laatste tocht van 2026, maar de deelnemers én de organisatie van De Badde vonden het zo gezellig dat we in oktober nog één extra tocht organiseren!
Wilt u ook mee? Neem dan contact op met De Badde via 0597 – 645000.
Bron en foto’s: de Badde