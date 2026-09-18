Hulpdiensten rukken uit voor bedrijfsongeval Winschoten

WINSCHOTEN – Vanmorgen zijn meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een bedrijfsongeval aan de P. van Dijkstraat.
Om 09.07 werden hulpdiensten gealarmeerd voor een bedrijfsongeval bij PQ Europe aan de P. van Dijkstraat in Winschoten. Brandweer Winschoten, het hulpverleningsvoertuig van brandweer Nieuwe Pekela, politie, ambulances en de traumahelikopter gingen ter plaatse.
Naar verluidt was er iemand bekneld geraakt. Het slachtoffer is bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.
PQ Europe is een vestiging van de wereldwijde chemische leverancier PQ Corp. Het moederbedrijf produceert wereldwijd silicaten, silica’s en afgeleide chemische producten. Deze materialen worden gebruikt in diverse industriële processen, zoals de productie van coatings en reinigingsmiddelen.