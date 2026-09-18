Israëlplein zaterdag 26 september in het teken van mode

WINSCHOTEN – Het Israëlplein in Winschoten staat zaterdag 26 september volledig in het teken van mode. Tijdens het Fashion Event presenteren verschillende modewinkels uit het centrum hun nieuwste collecties en combinaties voor het najaar.
Bezoekers kunnen gedurende de middag inspiratie opdoen op het gebied van kinder-, dames- en herenmode. Op de catwalk zijn uiteenlopende looks te zien, van casual kleding tot meer feestelijke en modieuze outfits. Daarmee laat het evenement zien wat de deelnemende ondernemers dit seizoen in hun winkels aanbieden.
Aan het Fashion Event doen Liffashion baby en kinderkleding, LEADS, Jeans Centre, i.s.m. Ziengs Schoenen, Van Uffelen Mode, De Raad, OUTFIT, Mimo Kids, Goods For Fashion, Newlands en OUTFIT OUTLET mee.
Er worden die middag twee modeshows gehouden: de eerste begint om 13.30 uur, gevolgd door een tweede show om 15.00 uur. AB DANCE komt dansen voorafgaand aan de show. Het evenement vindt plaats op het Israëlplein, in het centrum van Winschoten.
Bron: CentrumWinschoten