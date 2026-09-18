DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Gisteren is om 23:55 uur bij een sportwinkel aan de Am Neuen Markt in Meppen ingebroken. De winkel is doorzocht. Daarbij is een sleutel gestolen. De hoogte van de schade is nog onbekend. De politie van Meppen (tel. 05931/9490) verzoekt getuigen die mogelijk iets van het incident hebben gezien contact met hen op te nemen.

Een 85-jarige vrouw is gistermiddag om 14.30 uur op de Deichstraße in Meppen het slachtoffer van een babbeltruc geworden. De vrouw reed met een elektrische scootmobiel vanaf Deichort de Deichstraße op (richting Esterfelder Stiege). Een grijs/zilverkleurige auto stopte naast haar. Een vrouw sprak de 85-jarige vanuit het achterste zijraam aan. Ze vroeg de weg naar een warenhuis. De bejaarde vrouw stapte op de stoep en sprak met de onbekende vrouw.

Nadat het slachtoffer had uitgelegd waar het warenhuis zich bevond, bedankte de vrouw haar uitvoerig en nam haar hand. Ze schoof ook een ring om haar vinger. De vrouw zei dat ze die als bedankje wilde weggeven. Ze omhelsden elkaar en de vrouw stapte weer in de auto. Later merkte de bejaarde vrouw dat haar gouden ketting verdwenen was. In plaats daarvan hing er een goedkopere ketting om haar nek.

Getuigen die donderdagmiddag verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de plaats delict hebben gezien, of die informatie hebben over de nog onbekende daders, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen op 05931/9490.

Neulehe

In de nacht van 12 op 13 september 2026 raakte een 21-jarige man door een messteek in de Kirchstraße in Neulehe ernstig gewond. In verband met dit incident hebben de politie-inspectie Emsland/Grafschaft Bentheim en het Openbaar Ministerie Osnabrück een onderzoek ingesteld naar poging tot doodslag en zware mishandeling.

Het onderzoek richt zich nu op een 16-jarige verdachte. Hij wordt ervan verdacht de 21-jarige man te hebben verwond. De verdachte werd op 17 september voorlopig aangehouden. Op verzoek van het Openbaar Ministerie Osnabrück heeft de rechtbank Papenburg een arrestatiebevel uitgevaardigd. De verdachte zit momenteel in voorarrest. Verdere details, waaronder de opeenvolging van gebeurtenissen en de achtergrond van het misdrijf, kunnen in dit stadium vanwege het lopende onderzoek niet worden vrijgegeven.

Het onderzoek richt zich nu op een 16-jarige verdachte. Getuigen die de gebeurtenissen van die nacht hebben gezien of andere waarnemingen hebben gedaan, bijvoorbeeld over het gedrag van de betrokkenen voor en na het incident, en die mogelijk foto’s of video’s van het incident hebben gemaakt, worden verzocht alle relevante informatie te melden aan de politie in Papenburg op 04961 9260.