Lex (11) wint boodschappenpakket van SP Pekela

PEKELA – De 11-jarige Lex is de winnaar van het boodschappenpakket dat de SP Pekela tijdens de Jaarmarkt verloot. Hij deed bij de SP-kraam mee aan de actie ‘Waarom bent u Wies mit Pekel?’ en schreef op waarom hij zich verbonden voelt met Pekela.
“Ik ben WieS mit Pekel omdat ik hier al mijn hele leven woon. Ik vind mijn school leuk, mijn vrienden, mijn huis. Goede winkels, vis plekjes en een mooi kanaal”, schreef Lex.
De SP Pekela noemt Lex een terechte winnaar en wenst hem veel plezier met het ‘Boodschappen Herfst Pakket’.
Tijdens de Jaarmarkt werden door veel bezoekers kaartjes ingevuld. De SP bedankt alle deelnemers en deelt bij het bericht de eigen Facebook pagina een kleine selectie van de ingezonden teksten.
Bron: SP Pekela