Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 20 september zenden we een opname van zondag 13 september vanuit de Protestantse gemeente van Blijham uit. Een gezamenlijk initiatief van de kerken Wedde, Bellingwolde, Vriescheloo en Blijham

Voorganger: mevr. Berends

Schriftlezing: 1 koningen 19 vers 11-13  &  Johannes 3 vers 6-8

Thema:  “Leven van de Wind “

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 20 september uitgezonden en maandagavond 21 september om 22:00 uur herhaald. Voor de luisternaars van RTV GO: deze kerkdienst donderdagavond 24 september uitgezonden.

U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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