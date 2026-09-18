Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 20 september zenden we een opname van zondag 13 september vanuit de Protestantse gemeente van Blijham uit. Een gezamenlijk initiatief van de kerken Wedde, Bellingwolde, Vriescheloo en Blijham
Voorganger: mevr. Berends
Schriftlezing: 1 koningen 19 vers 11-13 & Johannes 3 vers 6-8
Thema: “Leven van de Wind “
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 20 september uitgezonden en maandagavond 21 september om 22:00 uur herhaald. Voor de luisternaars van RTV GO: deze kerkdienst donderdagavond 24 september uitgezonden.
U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst