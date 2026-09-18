Presentatie veelzijdig programma samenwerkende kerken

OOST GRONINGEN – Het einde van de zomer is het beginpunt van veel activiteiten. De werkgroep Bezinning en Cultuur, een samenwerking van meerdere protestantse kerken in Oost-Groningen, heeft weer een gevarieerd aanbod voor een breed publiek samengesteld.
Al meer dan 15 jaar bundelt de werkgroep Bezinning en Cultuur activiteiten als samen koffiedrinken, meditatieve dans, samen koken en/of eten, wijnproeven, boekbesprekingen, symbolisch fotograferen, filosoferen, creatief bezig zijn, muziek toegelicht en nog veel meer. Sommige zijn in samenwerking met Lentis en het Leger des Heils, zoals Wijkresto, andere weer met de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten, de Grunnger Doezend dienst. De werkgroep organiseert ook de jaarlijkse Lunchlezing en de Preek van de Leek.
Alles staat overzichtelijk in het magazine ‘Over de brug’ dat gratis verkrijgbaar is bij de lokale kerken en bibliotheken in Oldambt, Westerwolde, Oude Pekela en Meeden. Het magazine is ook online in te zien via pgog.nl/overdebrug.
Daarnaast presenteert een aantal gevers van workshops en cursussen zich op de aanstaande Startzondag op 20 september die gehouden wordt in de Marktpleinkerk en ‘Ons Gebouw’, entree Marktplein. Zie www.pgog.nl/startzondag26/
Bron: Communicatie PGOG