Richard Orsel nieuwe Koning van de Burchtschutters in Wedde

WEDDE – De Burchtschutters uit Wedde hielden afgelopen zondag weer hun traditionele Koningschieten. Het werd een gezellige en feestelijke middag, waarbij uiteindelijk Richard Orsel zich tot nieuwe Koning van de schuttersvereniging mocht kronen.
De dag begon al vroeg. Een aantal schutters trok samen met muziekvereniging Crescendo eropuit om enkele schutters op muzikale wijze te wekken. Dat zorgde zoals ieder jaar voor de nodige hilariteit.
Na de opbouw van het schietterrein en een korte ceremonie kon de strijd beginnen. De schutters streden om het Koningschap, terwijl ook de jeugd niet werd vergeten. Kinderen konden strijden om het Kinderkoningschap en jongeren van 13 tot en met 18 jaar om het Jeugdkoningschap.
Voor de Burchtschutters was het bovendien een bijzonder moment, omdat er dit jaar voor de vijfde keer werd geschoten op de nieuwe locatie nabij het vertrouwde clubgebouw. Het schietterrein werd rond 13.00 uur door de schutters al marcherend betreden, begeleid door de muziek van Crescendo. Daar werd het evenement door wethouder en Patroonheilige van de Burchtschutters Giny Luth geopend.
Ook voor de jongste bezoekers was er volop vertier. Tussendoor konden kinderen met blokken proberen een houten vogel om te gooien. Uiteindelijk leverde dat een nieuw Kinderkoningspaar op.
Bij de jeugd ging het Jeugdkoningschap naar Thijs Musch. Na enkele uren schieten viel uiteindelijk ook het laatste stukje van de houten vogel. Richard Orsel wist dit beslissende schot te lossen en werd daarmee de nieuwe Koning van de Burchtschutters. Zijn Koningin is Yvonne Orsel-Postma.
Het Koningschieten vormde een feestelijke afsluiting van een drukke week in Wedde, waarin veel activiteiten plaatsvonden. De Burchtschutters kijken daarbij met tevredenheid terug op de goede samenwerking met de organisatie van de Lichtweek en de Zeskamp.
Het bestuur en de stuurgroep spraken na afloop hun dank uit aan alle vrijwilligers die zich hadden ingezet om de activiteiten mogelijk te maken.
Foto’s: Jolanda Freitag, HIER vindt u alle foto’s