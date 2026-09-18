Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.  

09.45 uur : Jef Hummel over Veiligheidsdag Pekela
10.15 uur : Bas Sijpkes over Iers Folkconcert in Kanunnikenkerk Ter Apel
10.45 uur : Michiel van der Spek met een overzicht van de sportevenementen van aankomend weekend
11.15 uur : Sander Koning over het Tellerlikkerfestival in Winschoten
11.45 uur : Hetty Wubs en Greetje de Wijk over het 10-jarig bestaan van Ruilwinkel Alteveer.

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

---advertentie---