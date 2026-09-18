Woning beschoten aan Laan van de Marel in Emmen

EMMEN – De politie is op zoek naar omwonenden die iets hebben gezien of gehoord van een verdachte situatie, die op vrijdag 18 september rond 01:00 uur heeft plaatsgevonden. Vermoedelijk is rond die tijd op een woning aan de Laan van de Marel in Emmen geschoten.
De politie kreeg vlak na 01:00 uur een melding dat er een knal was gehoord in de Laan van de Marel. Ter plaatse bleek later in de nacht dat er een kogelgat in de ruit van een deur zat. Gelukkig is er niemand gewond geraakt.
Onderzoek
De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Ze willen weten hoe laat er precies is geschoten en wie daarbij betrokken is geweest. In en bij de woning is reeds sporenonderzoek verricht. Daarnaast wordt ook nog een buurtonderzoek gedaan.
Heb je iets gezien of gehoord?
Woon of was je in de buurt en heb je tussen middernacht en 01:15 uur iets verdachts gezien of gehoord? Heb je rond 01:00 uur ook een knal of knallen gehoord? Heb je beelden van bijvoorbeeld een dashcam of cameradeurbel waarop rond dat tijdstip verdachte personen en / of voertuigen te zien zijn in de omgeving van de Laan van de Marel? Of heb je andere informatie over de mogelijke toedracht? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 en gebruik het registratienummer 2026261018.
Bron: Politie Drenthe