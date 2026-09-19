Burendag in dorpshuis ’t Ganzenust

VRIESCHELOO – Zaterdag 26 september, op Burendag, is dorpshuis `t Ganzenust vanaf 13.00 uur geopend voor een paar gezellige uurtjes met alle inwoners van Vriescheloo.
De vrijwilligers van het dorpshuis, in samenwerking met het Oranjefonds, organiseren deze dag voor alle inwoners van het dorp. Naast gesprekken zullen ook de mannen met de “gouden handen” van het Repair Café aanwezig zijn om uw defecte apparaten te herstellen ( indien mogelijk) of uw laptop te updaten met het LINUX operating systeem.
Zanggroep FRIENDS treedt om 14.00 uur op in de grote zaal van het dorpshuis.
Voor de kids staat er een heus springkasteel klaar!
Natuurlijk kunt u ook een biljartje doen, een spel darts of een kaartje leggen.
Er is meer te doen in ’t Nust; alles is mogelijk.
Bron: Ronald Theuns