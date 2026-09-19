Drakenbootraces en middeleeuwse sfeer aan de Alte Ems in Rhede

RHEDE – Aan de Alte Ems in Rhede stonden vandaag de drakenbootraces centraal. Teams gingen met elkaar de strijd aan op het water. Ook was er de mogelijkheid om te suppen.
Naast de activiteiten op het water was er volop sfeer dankzij een middeleeuws kampement, dat van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september aan de Alte Ems is opgebouwd. De organisatie hiervan is mede in handen van Clan of Kerry.
Met de activiteiten is het feestweekend in Rhede van start gegaan. De komende dagen staan onder meer markten, muziek, een tentoonstelling van historische landbouw- en bosbouwmachines en diverse activiteiten voor jong en oud op het programma.
Zondag zijn er onder andere een ambachtelijke markt, rommelmarkten, een koopzondag en de Emsland Speed Rodeocup met westernpaarden. Ook kunnen bezoekers hun fiets laten coderen.
Het feest wordt maandag 21 september afgesloten met de traditionele paardenmarkt. Hiervoor worden meer dan 200 paarden verwacht. De markt begint om 8.00 uur en wordt muzikaal geopend door onder meer de blaaskapel Rhede en herauten van de Gallimarkt uit Leer en de Bottermarkt Ihrhove.
Foto’s: Meijco van Velzen, klik hier voor meer foto’s