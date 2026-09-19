Gezellige drukte op de eerste dag van de herfstmarkten in Bourtange

BOURTANGE – Dit weekend staat Vesting Bourtange weer in het teken van de
herfstmarkt.
De herfstmarkt vindt ieder jaar plaats rond het schilderachtige marktplein van de vesting en op de diverse bastions. Wat het dit jaar extra bijzonder maakt is dat Bourtange is opgenomen in de lijst van 50 mooiste plekjes op de wereld.
Ook dit jaar is er weer breed een zo breed mogelijk aanbod aan producten bijeengebracht. Alles wat thuishoort op een herfstmarkt kunt u er in zo’n 70 kraampjes vinden. Decoraties, tuinmeubelen, antiek, brocante, jams en chutneys, kleding en nog veel meer! Uiteraard zijn ook de winkels in Bourtange allemaal geopend en kunt u genieten van een hapje en drankje op de diverse terrassen aan het Marktplein.
De markt wordt muzikaal omlijst door artiesten en ook voor kinderen zijn er activiteiten op de markt. Voor de kinderen is er bij de molen een kinderplein.
Morgen, zondag, is de markt van 11.00 tot 18.00 uur open. Om 15.00 uur wordt door leden van
het Bourtanger Exercitiepeloton een demonstratie kanonschieten gehouden.
Foto’s: Johannes Velthuis