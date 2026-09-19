Inspectie eist dat beveiligers Ter Apel direct stoppen met onrechtmatig geweld

TER APEL – Beveiligers op de speciale verscherpte toezichtlocatie (vtl) voor overlastgevers in Ter Apel moeten per direct stoppen met het onrechtmatig gebruiken van geweld en dwangmiddelen. Dat zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV).
De vtl’s werden in februari 2025 ingericht om meer grip te krijgen op overlastgevende en kansarme, alleenreizende mannelijke asielzoekers. In Ter Apel is in deze omheinde locatie plek voor ongeveer 100 asielzoekers (5 procent van het totale opvangcentrum).
Hoewel deze kleine groep verantwoordelijk is voor gemiddeld de helft van alle geweldsincidenten op het terrein in Ter Apel, constateert de inspectie dat de speciale opvang lijkt te werken. In het aanmeldcentrum zelf lijkt het aantal incidenten door de intensieve aanpak en verplichte meldplicht inmiddels af te nemen. In de directe omgeving zijn het aantal incidenten echter wel toegenomen.
‘Geen wettelijke basis’
Ondanks het nut van de locaties zegt de Inspectie JenV zorgen te hebben over het optreden van de beveiligers. Zij fouilleren en visiteren bewoners, treden preventief op door personen te fixeren, gebruiken handboeien en delen pijnprikkels uit. Voor al deze handelingen ontbreekt volgens de inspectie momenteel een wettelijke basis. Het is al de derde keer dat de inspectie onrechtmatig handelen door beveiligers in de asielketen vaststelt.
De inspectie eist nu dat de minister van Asiel en Migratie het gebruik van deze dwangmiddelen direct een halt toeroept. De minister moet snel bepalen welke geweldstoepassingen eventueel noodzakelijk zijn en hier zo snel mogelijk een wettelijke grondslag voor regelen.
Naast de oproep aan de minister krijgt ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een tik op de vingers door de inspectie. Het COA moet de begeleiding en dagbesteding van de vtl-bewoners verder ontwikkelen, duidelijke werkinstructies vastleggen en zorgen voor gericht getraind personeel voordat er eventuele nieuwe vtl’s worden geopend.