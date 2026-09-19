Jandino viert twintig jaar op het podium met grote jubileumshow in vanBeresteyn

VEENDAM – Op zaterdagavond 26 september staat Jandino in vanBeresteyn met De Grote Jubileumshow. De cabaretier en entertainer staat inmiddels twintig jaar op het podium en viert dat met een feestelijke voorstelling vol humor, bekende typetjes en persoonlijke verhalen.
Tijdens de jubileumshow neemt Jandino het publiek mee langs twintig jaar uit zijn carrière. Van zijn eerste optredens in kleine theaters tot uitverkochte zalen, televisieprogramma’s en succesvolle films. Natuurlijk ontbreken ook zijn bekende typetjes niet en is publieksfavoriet Judeska weer van de partij.
Maar De Grote Jubileumshow is meer dan alleen een terugblik. Jandino vertelt over vallen en opstaan, doorgaan wanneer het tegenzit en het belang van samen blijven lachen. Na twintig jaar is het vooral tijd om te vieren, samen met het publiek.
Datum: zaterdag 26 september 2026
Aanvang: 20.15 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn