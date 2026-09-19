Klassieke voertuigen keren terug naar centrum Stadskanaal

STADSKANAAL – Het centrum van Stadskanaal stond vandaag in het teken van klassieke voertuigen. Tijdens deze tweede editie van de Oldtimerdag waren langs de Hoofdstraat en Europalaan oldtimers te bewonderen.
Ieder voertuig heeft zijn eigen geschiedenis. Sommige modellen zijn inmiddels zeldzaam, terwijl andere exemplaren bij veel mensen direct herkenning oproepen. Van een auto waarmee vroeger het hele gezin op vakantie ging tot een brommer die ooit dagelijks werd gebruikt: de voertuigen brengen verschillende herinneringen met zich mee.
Naast de oldtimers was er gedurende de dag livemuziek van Gary Vandenberg en Freddy Cadel.
Foto’s: Gerda Boeijing