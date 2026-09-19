DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Exhibitionistisch gedrag in Weener
Op 18 september trok rond 17.30 uur op de parkeerplaats van een winkel een man de aandacht door zich herhaaldelijk te ontbloten. Ook schold hij omstanders uit. Nadat toegesnelde agenten hem hadden bevolen het terrein te verlaten, trok de man korte tijd later opnieuw de aandacht door zijn verstorende gedrag. Daarop werd hij door de politie aangehouden.