Losloopgebieden voor de hond in Sellingen en Winschoten

SELLINGEN, WINSCHOTEN – In Sellingen en Winschoten is een gebied aangewezen, waar de hond van de lijn mag.
Bij Sellingen ligt de Sellingerbossen, met een losloopzone tussen de Jipsingboertangerweg en de Zevenmeersveenweg. De uitgezette route is 4,5 kilometer lang. Doordeweeks mag de hond hier los, in het weekend geldt de aanlijnplicht. Parkeren kan bij de camping aan de Jipsingboertangerweg, direct aan het losloopgebied.
In Winschoten is het Winschoterbos (Staatsbosbeheer) de aangewezen plek. Hier geldt “los onder appel”: de hond mag vrij lopen zolang hij goed luistert en snel terugkomt. De precieze parkeerlocatie staat op de gebiedspagina van Staatsbosbeheer (Groningse Stuwwallen).
Beide plekken zijn opgenomen in de losloopgebieden-gids van Op pad met Joep een overzicht van 86 aangewezen losloopgebieden in Nederland. Voor de gids wordt elke locatie nagetrokken bij de gemeente of de beherende organisatie, zodat wandelaars met hond zeker weten waar ze aan toe zijn.
Gert Goossens, initiatiefnemer van Op pad met Joep: “Elke gemeente en beheerder heeft weer andere regels, van doordeweeks los tot alleen onder appel. Precies daarom checken we elke plek zelf, zodat mensen niet voor een verrassing komen te staan.”
Bron: Gert Goossens