Rondje Centrum laat zien hoe Winschoten verandert

WINSCHOTEN – In het centrum van Winschoten konden inwoners en andere belangstellenden vandaag tijdens Rondje Centrum op twaalf locaties ontdekken wat er de komende jaren in de binnenstad gaat veranderen. Wethouder Gert Engelkens opende de route, die bezoekers langs verschillende plekken voerde waar volop wordt gewerkt aan de toekomst van het centrum.

De route begon op de Lucas-locatie, het terrein van het voormalige St. Lucas Ziekenhuis. In Bouwdeel E, een van de twee delen van het voormalige ziekenhuis die nog overeind staan, werd uitleg gegeven over de plannen. De gemeenteraad heeft voor deze locatie en de tegenovergelegen Blaauwlocatie gekozen voor wonen als belangrijkste bestemming. Voor de kleine flat bij de Blaauwlocatie is inmiddels een sloopvergunning verleend. Wanneer de sloop daadwerkelijk begint, is nog niet bekend. Eerst moet onder meer worden onderzocht of er vleermuizen aanwezig zijn.

Vanaf de Lucas-locatie liep de route via de zogenoemde Bristol-locatie naar de Langestraat. Op nummer 97 komen naar verwachting ongeveer twintig huurwoningen, met een verwijzing naar het karakteristieke Groningse rood. De entree komt aan de Gaslaan. Op Langestraat 99 zijn kleinschalige winkelunits met woningen erboven gepland.

Ook de zogenoemde brandlocatie aan de Langestraat was onderdeel van de route. De panden op nummer 69 tot en met 73 werden in 2019 door een brand getroffen. Op deze plek komen eveneens kleinschalige winkelunits met woningen erboven. De plannen houden daarnaast rekening met de historie van de locatie. Er komt een doorgang richting het terrein van het voormalige St. Lucas Ziekenhuis, waardoor verschillende delen van het centrum met elkaar worden verbonden.

Een andere belangrijke ontwikkeling is Langestraat 63 tot en met 67. Deze locatie moet volgens de plannen uitgroeien tot een nieuwe blikvanger van de winkelstraat. De nadruk ligt hier op wonen, waarbij onder meer het historische pakhuis Roelfsema Tabak en de voormalige bioscoop Scala worden gerenoveerd.

Ook de HEMA krijgt hier een nieuwe plek op de begane grond. De opening van de nieuwe winkel staat gepland voor medio oktober. De bovenverdieping van het huidige pand is op 19 september voor het laatst toegankelijk voor publiek.

Nieuwe ontwikkelingen rond Marktplein en Liefkenshoek

Ook de Liefkenshoek maakt deel uit van de centrumontwikkeling. De gemeente Oldambt heeft hier meerdere panden aangekocht, waarvan een aantal inmiddels is gesloopt. In de Lutherse kerk konden bezoekers informatie krijgen over de plannen.

De route voerde vervolgens richting het Marktplein en de bouwlocatie van het nieuwe gemeentehuis. Daar wordt inmiddels zichtbaar gebouwd. Het fundament is gelegd en naar verwachting bereikt de nieuwbouw aan het einde van dit jaar het hoogste punt.

Rond het Marktplein wordt eveneens gewerkt aan plannen voor de toekomst. De gemeente wil meer ruimte voor groen en levendigheid. Aan de noord- en oostzijde wordt bovendien gekeken naar mogelijkheden voor woningen. Ook de toekomst van het water op het Burgemeester Schönfeldplein is nog onderwerp van discussie.

Om inwoners ook na Rondje Centrum op de hoogte te houden, is in de pastorie van de St. Vituskerk een informatiepunt ingericht. Daar kunnen inwoners voortaan iedere donderdag van 13.00 tot 17.00 uur terecht met vragen over de ontwikkelingen in het centrum.

Muurschildering vertelt het verhaal van Winschoten

Een opvallend onderdeel van Rondje Centrum was de muurschildering aan de Vissersdijk. Op de zijgevel van het voormalige gebouw van de Winschoter Courant werkt kunstenaar Marcus Debie, beter bekend als GoMAD, aan het kunstwerk ‘Winschoot Verwondert’.

De bijna 75 vierkante meter grote muurschildering bestaat uit vier grote portretten die samen het verhaal van Winschoten vertellen. Te zien zijn koning Willem I, die 200 jaar geleden de stadsrechten aan Winschoten verleende, de eerste burgemeester Eisso Post uit 1825, de huidige burgemeester Cora-Yfke Sikkema en dichter en oud-hoofdredacteur van de Winschoter Courant Simon van Wattum.

Rond de portretten verschijnen verschillende kleinere details die verwijzen naar de geschiedenis van de stad. Zo krijgt de toren van d’Olle Witte een plek en wordt met een menorah verwezen naar de belangrijke rol van de Joodse gemeenschap in de geschiedenis van Winschoten.

Het idee voor de muurschildering kwam voort uit een eerder plan van journalisten van de Winschoter Courant om op de gevel een eerbetoon aan Simon van Wattum te maken. Dat plan werd uiteindelijk niet uitgevoerd, maar kreeg binnen Winschoten 200 een nieuwe invulling. De organisatie wilde naast de vele tijdelijke activiteiten ook iets blijvends aan de stad toevoegen.

Debie maakt het kunstwerk volledig met spuitbussen. Hoewel de techniek aan graffiti doet denken, worden de portretten zeer gedetailleerd opgebouwd. Vooraf gebruikte de kunstenaar een VR-bril om het ontwerp en de verhoudingen rechtstreeks op de muur uit te zetten. Nu de schets is aangebracht, worden de vier portretten stap voor stap ingevuld.

De muurschildering maakt deel uit van een groter cultureel initiatief rond Winschoten 200. In de omgeving zijn ook plannen voor onder meer een panorama van vijftig meter met gebouwen uit Winschoten, zuilen met kindergedichten, een klein kunstpodium en een groot led-scherm met verhalen.

Het kunstwerk ‘Winschoot Verwondert’ wordt binnenkort officieel onthuld. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zal daarbij aanwezig zijn.

Ook voor kinderen

Rondje Centrum was niet alleen bedoeld om inwoners bij te praten over bouw- en ontwikkelingsplannen. Ook voor kinderen was er onderweg iets te doen. Onder begeleiding van Oele de uil konden zij een speciale speurtocht volgen langs de verschillende locaties.

Met Rondje Centrum kregen bezoekers zo een beeld van de vele veranderingen die momenteel in Winschoten plaatsvinden. Van de voormalige ziekenhuislocatie en de Langestraat tot de Liefkenshoek, het Marktplein en het nieuwe gemeentehuis: op verschillende plekken wordt gewerkt aan een centrum dat de komende jaren een ander aanzien krijgt, terwijl tegelijkertijd aandacht blijft voor de geschiedenis van de stad.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg