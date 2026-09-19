Ruim 5500 bezoekers bewonderden Nederlandse oranje-groene energie tijdens de Open Energiedag

NEDERLAND – Tijdens de zesde editie van de Open Energiedag namen ruim 5500 bezoekers een kijkje bij zo’n 35 duurzame energieprojecten verspreid door het land. Van windenergie op zee tot aquathermie,
zonne-energie en woningisolatie.
“Super goed dat zoveel mensen zijn komen kijken naar de wereld achter hun stopcontact en thermostaat”, zegt Olof van der Gaag, voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “De energietransitie is niet iets abstracts of iets van de toekomst. Op al deze plekken kunnen mensen vandaag al ervaren en ontdekken hoe we in Nederland onze eigen energie duurzaam opwekken en gebruiken. Dat zorgt voor grip op de energierekening en minder afhankelijkheid van onbetrouwbare landen.”
Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE, opende vandaag de Open Energiedag tijdens de Utrechtse
Energiesafari. In Nieuwegein vertelden initiatiefnemers over hun ervaringen met duurzame energieprojecten, zoals aquathermie, restwarmte of woningisolatie. De bustour van de Utrechtse
Energiesafari liet vertegenwoordigers van energiecoöperaties, overheden en kennisinstellingen onder meer kennismaken met een energieleverende flat, een warmteproducerend datacenter en met plannen
voor een collectief warmtenet in Nieuwegein-Vreeswijk op basis van aquathermie.
Op 34 andere locaties in het land konden bezoekers binnen kijken bij energieprojecten. Zo openden
TenneT, BAM, NRG en NKT de hekken van een bijzondere projectlocatie op de Rotterdamse Maasvlakte.
Daar beleefden ruim zeshonderd bezoekers van dichtbij hoe windenergie van zee via slimme technieken beschikbaar wordt gemaakt voor huishoudens en bedrijven in Nederland. In Luttelgeest vergaapten vierhonderd mensen zich aan de biogasinstallatie, die organische restproducten verwerkt tot biogas, dat als bio-LNG geschikt is voor zwaar wegtransport en de scheepvaart.
In Geldermalsen namen meer dan driehonderd mensen deel aan excursies en mini-college’s rondom
de windmolens, het acculaadplein, het voedselbos en de zonnevelden. Tegelijk met deze landelijke
Open Energiedag vindt vandaag de Nationale Klimaat Fietsdag plaats, waarbij deelnemers per fiets
verschillende duurzame initiatieven bezochten.
De locaties die vandaag meededen met de Open Energiedag zijn hier te vinden.
Hier zijn foto’s te vinden van Open Energiedag op diverse locaties.
De Open Energiedag werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
samen met zeven (branche-)organisaties: NedZero, Holland Solar, EnergieSamen, Vereniging
Warmtepompen, Branchevereniging Bodemenergie, Geothermie Nederland en HIER.
Over de NVDE:
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die
volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De
activiteiten voor duurzame energie bij 1.600 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim € 43 miljard en bijna 200.000 werknemers in Nederland.
Bron: NVDE