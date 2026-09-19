Stadskanaal staat in het teken van stoom

STADSKANAAL – Dit weekend staat Stadskanaal opnieuw volledig in het teken van stoom.
Tijdens Stadskanaal onder Stoom 2026 komen liefhebbers van historische spoorwegen, stoommachines en techniek volop aan hun trekken. Naast de vele stoomtreinen zijn er gedurende het weekend rond station Stadskanaal tal van bijzondere machines, historische schepen en activiteiten te bewonderen.
Een bijzondere gast tijdens deze editie is de stoomlocomotief Tubize 2069, met de naam ‘Helena’, van de Stoomtrein Dendermonde-Puurs uit België. De locomotief werd na een uitgebreide restauratie in 2020 opnieuw in dienst genomen. Tijdens het evenement zal Helena vooral worden ingezet op het traject tussen Stadskanaal en Nieuw Buinen.
Ook de andere stoomlocomotieven van Museumspoorlijn STAR komen uitgebreid in actie. De stoomlocomotieven 52 8060 en 52 8082 verzorgen een groot deel van de ritten tussen Stadskanaal en Veendam. Daarmee zijn er twee forse stoomlocomotieven tegelijkertijd op de museumspoorlijn te bewonderen. Enkele ritten worden gereden door de historische diesellocomotief 2278 van de STAR.
Bijzonder is ook de vuurloze stoomlocomotief 6326. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om zelf een ritje met deze locomotief te maken op het emplacement in Stadskanaal. Voor jong en oud is dit een bijzondere manier om kennis te maken met de techniek achter de historische locomotieven.
Naast de treinen is er rond het station nog veel meer te zien. In de rijtuigenloods vindt een modeltreinbeurs plaats, waar verschillende handelaren aanwezig zijn met modelspoorartikelen. Exclusive Models brengt bovendien een grote spoor 1 ‘Live Steam’-baan mee.
Op het terrein zijn diverse stoomtractoren en andere stoommachines opgesteld. Zo zijn onder meer de stoomketel van de eigen stoomkraan en verschillende Foster-stoommachines te bekijken. Ook de Genzelbahn is aanwezig met een stoomlocomotief op schaal 1:7.
Ook liefhebbers van historische scheepvaart kunnen hun hart ophalen. Bij de Stationsbrug ligt de ‘Jatrie’, een historische Groninger Steilsteven die in 1930 in Oude Pekela werd gebouwd. Daarnaast is de Snikke ‘Dieverdoatsie’ aanwezig. Op zaterdag bestaat de mogelijkheid om met de Snikke een vaartocht van of naar Bareveld te maken.
Voor kinderen is er eveneens volop vertier. Naast de stoomtreinen kunnen zij onder meer spelen op een luchtkussen en zich laten schminken. Ook kunnen zij een ritje maken met de vuurloze stoomlocomotief of met een pomplorrie op het emplacement.
Stadskanaal onder Stoom biedt daarmee een combinatie van spoorweggeschiedenis, techniek, scheepvaart en vermaak voor het hele gezin. Gedurende het weekend rijden er meerdere historische treinen over de langste museumspoorlijn van Nederland en is er rondom station Stadskanaal van alles te beleven.
De actuele dienstregeling en meer informatie over het evenement zijn te vinden op de website van Museumspoorlijn STAR.<https://www.stadskanaalrail.nl/>
Foto’s: Gerda Boeijing