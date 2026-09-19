TukkerFM Donders Dikke Tent Party Pekela live op de kabelkrant van Veendam (Foto-Update)

BOVEN PEKELA – Vandaag wordt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst in onze regio gehouden, aan de Nieuwe Zuideraanleg in Boven Pekela. TukkerFM brengt ruim twintig optredens. Vijf uur feest. Een volle tent. Nederlandstalige muziek centraal.
De live‑uitzending op TV is bedoeld voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen en toch willen genieten van de Donders Dikke Tent Party. Ook voor ouderen, mensen met een beperking of bezoekers zonder vervoer is dit een uitkomst. Dit alles is mogelijk door een samenwerking tussen TukkerFM en ParkstadVeendam.nl. TukkerFM vindt het belangrijk dat juist deze doelgroep niets hoeft te missen en volledig kan meegenieten. Mensen uit Pekela met een SKV‑aansluiting kunnen de uitzending eveneens volgen.
De avond wordt live uitgezonden, zodat iedereen thuis kan meekijken via de website van TukkerFM, ParkstadVeendam.nl, de kabelkrant van Veendam op SKV‑kanaal 996, en via de TV2GO‑app van SKV op kanaal 122 of door in de app te zoeken op SKV Infokanaal.
Vanavond kunnen we o.a. verwachten: De Paladijns, samen met dochter Debbie. Zij brengen een eerbetoon aan Mariska van Loon, die op 2 maart 2026 overleed aan ALS.
Ook Henk Wijngaard is aanwezig. Hij herstelt nog van een hartoperatie. Optreden is te vroeg. De organisatie eert hem op een speciale manier.
Verder treden op: Jannes, Lucas & Gea, Sneeuwbal Trio, The Dutch Boys, Corry Konings, Burdy, Havenzangers, Frank & Mirella, Anita Berends, Martin Sterken, De Wuko’s, Rapsodies, Wouter de Polkaman, New Four, Imca Marina, Rien Salet, Lizzy, Ad van Hoorn, Harm Wierstra, Jan & Zwaan, De Marlets, Mario’s, José Wolters en Lady Tukker.
Wil je zelf aanwezig zijn in Boven Pekela, dan kun je alsnog kaarten bestellen via tukker.fm. Fysieke kaarten zijn verkrijgbaar bij Total Drenthse Poort in Nieuw‑Buinen en bij Tango in Oude Pekela.
Bron/foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl