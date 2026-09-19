TukkerFM Donders Dikke Tent Party Pekela live op de kabelkrant van Veendam (Foto-Update)

Rustige vrijdag met droge perioden, fraai en zonnig weekend op komst

Vrijdag Vandaag start met wolkenvelden, maar gedurende de dag krijgt de zon steeds wat meer ruimte. Het blijft op veruit de meeste plaatsen in Oost-Groningen droog, al is een enkele forse bui in de middag niet helemaal uitgesloten. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19°C. Er waait een rustige, zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Bft uit het noorden tot noordwesten.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar zaterdag klaart het breed op en koelt het onder de heldere hemel flink af naar een frisse minimumtemperatuur van 8°C tot 9°C.

Zaterdag Morgen, zaterdag 19 september, staat de streek een prachtige en droge septemberdag te wachten. Na een frisse start schijnt de zon overdag uitbundig, afgewisseld met hooguit een paar vriendelijke stapelwolken. De thermometer tikt middagtemperaturen aan van rond de 20°C tot 21°C. De wind is zwak tot matig, 2 Bft, en waait uit oostelijke tot zuidoostelijke richtingen. In de nacht naar zondag blijft het helder bij een minimum van zo’n 10°C.

Zondag Zondag 20 september doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. Er wordt uit het zuiden zachte lucht aangevoerd, waardoor het kwik stijgt naar een aangename 22°C tot 23°C. Zonnige perioden overheersen het weerbeeld in onze regio en het blijft de gehele dag droog. De zuidoostenwind waait matig met 3 Bft.

Tip van de redactie: Een uitstekend weekend voor buitenactiviteiten in de streek!