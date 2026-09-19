W.P.K.C. organiseert Hoendershow en Jongdierendag in Noordbroek

NOORDBROEK – Liefhebbers van hoenders, konijnen en duiven kunnen zaterdag 26 september terecht in Noordbroek. De Winschoter Pluimvee- en Konijnenclub (WPKC organiseert die dag haar Hoendershow en Jongdierendag in MFC De Noordsuythoeve. Van 09.00 tot 16.00 uur zijn bezoekers welkom om de dieren te bekijken, kennis te maken met verschillende rassen en in gesprek te gaan met ervaren fokkers. De toegang is gratis.
Hoendershow Winschoten e.o.
Tijdens de Hoendershow worden verschillende rassen grote hoenders, dwerghoenders en Serama’s tentoongesteld. Vanaf 09.30 uur beoordelen deskundige keurmeesters de dieren onder meer op type, bouw, bevedering, kleur en algemene conditie.
Voor bezoekers is de show een mooie gelegenheid om verschillende rassen van dichtbij te bekijken. Ook zijn er ervaren fokkers aanwezig die graag vertellen over hun dieren, de verzorging ervan en het houden en fokken van hoenders.
Jongdierendag
Gelijktijdig met de Hoendershow vindt de Jongdierendag plaats. Hierbij presenteren fokkers hun jonge dieren van het afgelopen fokseizoen. Onder andere konijnen, sierduiven en oorspronkelijke duiven worden door keurmeesters beoordeeld. De Jongdierendag draait niet uitsluitend om het behalen van goede keuringsresultaten. Een belangrijk onderdeel is het delen van kennis. De keurmeesters geven uitleg over hun beoordeling en bespreken met de fokkers de sterke punten van de dieren en mogelijke
aandachtspunten voor de verdere fokkerij. Daarmee is de dag ook interessant voor beginnende fokkers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over verschillende rassen en over het verantwoord houden en fokken van kleindieren.
Kennismaken met de hobby
Met de combinatie van beide evenementen wil de WPKC niet alleen haar eigen leden en andere fokkers samenbrengen, maar ook een breder publiek laten kennismaken met de kleindierenhobby. De vereniging zet zich in voor het verantwoord houden en fokken van kleindieren en vindt het belangrijk dat kennis over verzorging, rassen en fokkerij wordt behouden en doorgegeven aan volgende generaties. Daarom zijn ook gezinnen met kinderen, dierenliefhebbers en mensen die overwegen zelf met de hobby te beginnen van harte welkom. Bezoekers kunnen rustig rondkijken, vragen stellen aan fokkers en keurmeesters en kennismaken met de vereniging. Tijdens de dag wordt daarnaast een loterij gehouden; er zijn leuke prijzen te winnen!
Praktische informatie
Hoendershow & Jongdierendag WPKC
Datum: zaterdag 26 september 2026
Tijd: 09.00 – 16.00 uur
Aanvang keuringen: 09.30 uur
Locatie: MFC De Noordsuythoeve Schoolstraat 2, 9635 AZ Noordbroek
Entree: gratis
Bron: WPKC