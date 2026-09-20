Doek valt voor Winschoter evenementen: organisator Zweep Events stopt

WINSCHOTEN – Het lijkt een zwarte dag te worden voor de evenementenkalender van Winschoten. Organisator Zweep Events heeft zondagavond per direct de stekker getrokken uit acht bepalende evenementen in de stad zoals de Duitse dagen en de Koningsmarkt. Na vijftien jaar aan de weg te hebben getimmerd, laten Rob en Meindert Zweep in een emotioneel en fel bericht aan Groningen1 weten dat de grens is bereikt en dat ze stoppen.
De beslissing betekent dat Winschoten in één klap een groot deel van zijn bruisende straatbeeld verliest. Het besluit treft niet alleen de vier populaire Duitse Dagen, maar ook de Koningsmarkt, het Paasevent, het Pinksterevent en Rolling Winschoten.
De directe aanleiding voor de abrupte stop is een hoogoplopend conflict met de gemeente. Volgens Zweep Events was de aanvraag voor de komende Duitse Dagen in oktober al in april van dit jaar ingediend. Toch kwam de gemeente volgens de organisatoren pas drie weken geleden met een hele reeks nieuwe eisen en obstakels.
De organisatie steekt haar frustratie over het ambtelijke apparaat niet onder stoelen of banken. In een fel bericht vergelijken ze de situatie met een leidinggevende in de bouw die nog nooit een hamer heeft vastgehouden: ambtenaren die regels opleggen die in de praktijk compleet onuitvoerbaar en irrelevant zijn. Pogingen om in gesprek te gaan en de praktische kant van de evenementen uit te leggen, liepen volgens de broers op niets uit omdat er volgens hen niet de gemeente niet meer voor rede vatbaar is.
De stap voelt voor de organisatie extra zuur doordat de gemeente Oldambt in mei nog openlijk aangaf te herkennen dat het voor organisatoren steeds lastiger wordt om evenementen op te zetten. Er werd destijds beterschap beloofd en er zou worden gekeken naar mogelijkheden om mee te denken. In de praktijk merkte de organisatie echter het tegenovergestelde.
Zweep Events benadrukt dat het geen gemakkelijke keuze is geweest: “We hebben hier 15 jaar voor geknokt en Winschoten op de kaart gezet. Het zien hoe iedereen hier van genoot was onze drijfkracht. Maar dit is ons ontnomen en zijn vele hier de dupe van.”