Drieborg pakt drie punten na winst op Westerwolde

DRIEBORG – Met een straffe wind over het veld wist Drieborg de meeste kansen te creëren. De thuisploeg benutte er twee van, terwijl Westerwolde enkele goede mogelijkheden onbenut liet. Daardoor hield Drieborg uiteindelijk de drie punten verdiend in eigen huis.

Door Gert Meulman

Beide ploegen begonnen de competitie vorige week met een nederlaag. Drieborg moest het vandaag doen zonder de vaste waarden Stefan Kuiper, Kevin Nanninga en Sven Glazenburg. Laatste man Emiel de Groot was aanvankelijk nog op zijn boerenbedrijf aan het werk. Westerwolde lijkt het dit seizoen te moeten doen zonder de gebroeders Riks en Julian Smit. Daar kwam vanmiddag, vanwege een blessure, de afwezigheid van de snelle aanvaller René van der Laan nog bij.

De thuisploeg van trainer Gerrie Drent nam vanaf het begin het initiatief. Dat leverde al snel enkele kansen op. Aanvoerder Tim Bakker schoot van dichtbij veel te wild naast, waarna Jens Hoekstra vanaf de rand van het strafschopgebied hard uithaalde. Doelman Bas Boonman wist zijn inzet echter te keren. Drieborg kwam even later goed weg na een aangeschoten handsbal van verdediger Dave Meijer. Scheidsrechter Hemmen uit Assen zag er echter geen strafschop in. Ondanks het overwicht van de thuisploeg kreeg Westerwolde vervolgens de eerste grote mogelijkheid. Joran Luijten ging er knap vandoor over de rechterkant en legde de bal goed breed, maar spits Sander van Hoorn wist de kans niet te benutten. Vrij voor doelman Julan Smeins schoot hij zwak naast. Drieborg trok daarna weer ten aanval. Bakker speelde Ingve Tjalma knap vrij, maar diens inzet van dichtbij werd door Boonman gekeerd. Ook Iwan Abels kreeg een uitstekende mogelijkheid om de thuisploeg op voorsprong te zetten, maar opnieuw kwam Boonman als winnaar uit de strijd. Bakker schoot vervolgens nog een keer hard over de kruising. Aan de andere kant bleef Westerwolde gevaarlijk. Joran Luijten probeerde het met een hard schot, maar zag zijn bal over het doel van Smeins verdwijnen. Nog voor rust kwam Drieborg op een voorsprong. Nadat Tjalma zijn inzet via Boonman naast had zien verdwijnen, was het vlak daarna uit een vrije trap toch nog raak. Tim Bakker schoot de bal dwarrelend door de tegenwind hoog binnen: 1-0.

Na rust leek Westerwolde wat beter uit de kleedkamer te zijn gekomen. Mikai Luijten probeerde het met een hard schot van buiten het strafschopgebied, maar de bal kwam recht in de handen van Smeins terecht. Aan de andere kant zag Hoekstra zijn inzet opnieuw stranden op Boonman. Drent besloot daarop te wisselen. De inmiddels van zijn boerenbedrijf vrijgekomen Emiel de Groot en Huub Blaauw kwamen binnen de lijnen voor Tjalma en Ken Bakker. De Groot werd voorin geposteerd en kreeg vrijwel direct een uitstekende kans. Vanuit de draai probeerde hij de bal in de bovenhoek te plaatsen, maar Boonman tikte de inzet knap buiten zijn doel. Huub Blaauw moest jammerlijk genoeg vrijwel direct alweer noodgedwongen geblesseerd het veld verlaten. David Weishaupt was zijn vervanger. Ook Westerwolde-trainer Mark Kruize wisselde en bracht Thorben Hulsman en Lars Korvenmaker voor Mikai Luijten en Thomas Doornbos.

Drieborg bleef op zoek naar een tweede treffer. Een kopbal van De Groot verdween maar net over het doel. Aan de andere kant legde aanvoerder Kevin van der Laan de bal knap breed op Van Hoorn. Die legde de bal opnieuw breed, terwijl hij zelf de mogelijkheid had om af te ronden. De bal verdween in het niets en de kans ging daarmee verloren. Drieborg wisselde nogmaals en bracht Rowin Meijer voor Abels. Vervolgens kreeg Sjors de Graaf een uitstekende mogelijkheid om de voorsprong voor de thuisploeg te vergroten, maar ook zijn inzet verdween naast het doel. De bij de Vlagtwedders ingevallen Hulsman kreeg van scheidsrechter Hemmen terecht geel na een overtreding op Hoekstra. Uit de daaropvolgende vrije trap bracht Hoekstra de bal, gedragen door de harde wind, hoog voor het doel. Aanvoerder Tim Bakker kopte de bal binnen: 2-0. Toch gaf Westerwolde zich nog niet gewonnen, want even later ging het tussen Kevin van der Laan en Sander van Hoorn wél goed. Van der Laan legde de bal breed, waarna Van Hoorn ditmaal zelf afrondde en de aansluitingstreffer binnenschoot: 2-1. Trainer Kruize bracht vervolgens nog twee jonge spelers binnen de lijnen. JO17-spelers Sverre Goeree en Lucas Bakker kwamen in het veld voor Wilco Huls en Luca Kiers. Beide ploegen kwamen daarna niet meer tot scoren en zo bleef de stand ongewijzigd. Drieborg pakte daarmee verdiend de eerste drie punten van het seizoen.

Beide ploegen spelen volgende week een uitwedstrijd. Drieborg gaat op bezoek bij SPW, terwijl Westerwolde naar Foxhol reist voor het duel met FVV.

Tekst en foto’s: Gert Meulman