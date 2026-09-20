Honderden kilo’s appels en peren door de fruitpers in Blauwestad

BLAUWESTAD – Bij Park van Pomona aan de Elfenbank in Blauwestad vond vandaag voor de zesde keer de jaarlijkse fruitpersdag plaats. Rond de schuur in de boomgaard was het een komen en gaan van mensen met emmers, kisten en tassen vol appels en peren uit eigen tuin.
De mobiele fruitpers van Golden Raand was naar Blauwestad gekomen om het fruit ter plaatse te verwerken tot houdbaar sap. Honderden kilo’s appels en peren gingen gedurende de dag door de pers. Het sap werd gepasteuriseerd en vervolgens vacuüm verpakt in pakken van drie liter. Op die manier kan het sap meer dan een jaar worden bewaard.
Ook wie geen eigen fruit had, kon bij Park van Pomona terecht. Bezoekers konden in de boomgaard zelf fruit plukken en dit mee naar huis nemen om op te eten of het direct laten persen tot sap. Voor het geplukte fruit werd een kleine vergoeding gevraagd. Daarmee kan het onderhoud van de boomgaard worden bekostigd.
De fruitpersdag trok veel belangstelling. De combinatie van zelf fruit plukken, eigen oogst laten verwerken en zien hoe appels en peren in korte tijd veranderen in pakken sap, zorgde voor een gezellige drukte rond de boomgaard.
Zondag 11 oktober a.s. is de tweede Fruitpersdag
Park van Pomona besteedt al jaren aandacht aan het behouden en benutten van de boomgaard. Vorig jaar werd het tienjarig bestaan van de vereniging gevierd met onder meer een oogstmarkt, bakwedstrijd en activiteiten voor kinderen.
Foto’s: Jan Glazenburg