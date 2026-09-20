MudGrunn zorgt voor modder, inspanning en spektakel in Ter Apel

TER APEL – Bij Moekesgat in Ter Apel stond zondag alles in het teken van modder, water en uitdagende hindernissen. De negende editie van MudGrunn 2026 was volledig uitverkocht en zorgde opnieuw voor een groot spektakel.
Deelnemers konden kiezen uit drie verschillende afstanden. Het parcours van 2,5 kilometer telde 15 obstakels, de 5 kilometer 20 obstakels en de deelnemers aan de 10 kilometer kregen maar liefst 25 hindernissen voor de kiezen.
Onderweg moesten de deelnemers onder meer klimmen, klauteren, tijgeren en springen. Het parcours voerde door water, zand en modder en bevatte onder andere muren, netten, diepe modder en waterhindernissen. Wie aan de finish wilde komen, moest dan ook bereid zijn om flink vies te worden.
Bij MudGrunn draaide het niet alleen om snelheid. Meedoen, plezier en elkaar helpen stonden centraal. Deelnemers gingen individueel of samen met vrienden, collega’s, teams en verenigingen het uitdagende parcours aan. Langs de route stonden vrijwilligers klaar om de deelnemers bij de verschillende hindernissen te begeleiden.
Vanwege de waterhindernissen moesten deelnemers in het bezit zijn van zwemdiploma A. Voor jongere kinderen was er een speciale Family Run, waarbij zij onder begeleiding van een volwassene konden deelnemen.
De officiële opening van het evenement werd ’s morgens verricht door wethouder Wietze Potze. Daarna konden de deelnemers zich uitleven op het parcours, dat zorgde voor veel inspanning, modder en vooral veel plezier.
MudGrunn werd georganiseerd door Stichting Moekes Mudrun. Het organisatieteam bestond uit Harry, Ronald, Mariëtta, Richard, Titia, Marlijn, Jasmijn, Demi, Peter en Marlies.
Foto’s: Gerda Boeijing