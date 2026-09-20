Nationale Museumweek 2026: ontdek de musea in onze provincie

GRONINGEN – Op zaterdag 26 september gaat de Nationale Museumweek 2026 van start. Een week waarin musea in heel Nederland met extra aandacht laten zien hoe rijk en veelzijdig onze geschiedenis, kunst en cultuur zijn. Ook in de provincie Groningen openen musea hun deuren met tentoonstellingen, verhalen en activiteiten voor jong en oud. De provincie Groningen ondersteunt een groot aantal musea met een meerjarige bijdrage. Daarmee kunnen zij hun belangrijke rol blijven vervullen als plekken waar erfgoed, ontmoeting en beleving samenkomen en bijdragen aan de leefbaarheid van Groningen.
Museumweek in Groningen
Tijdens de Nationale Museumweek 2026 is in onze provincie van alles te zien: van archeologie en grafische kunst tot kloostergeschiedenis, borgcultuur en maritiem erfgoed. Dit laat zien hoe waardevol kunst, geschiedenis en cultuur zijn voor Groningen. Het maakt Groningen sterker. Het verbindt mensen, zorgt voor welzijn en geeft ruimte aan nieuwe ideeën.
Het museum is voor iedereen
Het brede en toegankelijke karakter van musea staat in de museumweek centraal. De landelijke organisatie benadrukt dat iedereen welkom is, van museumdromer tot museumrookie. Neem volgende week eens een kijkje bij een van de musea die we vanuit de provincie steunen:
Museum aan de A (Groningen)
Museum Wierdenland (Ezinge)
GRID Grafisch Museum (Groningen)
Groninger Museum (Groningen)
Synagoge Folkingestraat (Groningen)
Museum Nienoord (Leek)
Museum Borg Verhildersum (Leens)
Landgoed Fraeylemaborg (Slochteren)
Museum Klooster Ter Apel (Ter Apel)
Museum Menkemaborg (Uithuizen)
Veenkoloniaal Museum (Veendam)
Openluchtmuseum Het Hoogeland (Warffum)
Visserijmuseum Zoutkamp (Zoutkamp)
Museum Stad Appingedam (Appingedam)
MuzeeAquarium (Delfzijl)
Groninger Museum uitgelicht
Het Groninger Museum startte 18 september met vier nieuwe tentoonstellingen die met elkaar verbonden zijn. Het museum staat bekend om zijn opvallende gebouw uit 1994, dat is ontworpen door verschillende architecten en vormgevers. Die vernieuwende aanpak zie je nu ook terug in de tentoonstellingen. Hedendaagse kunst krijgt weer een belangrijke plek in het museum. Daarbij is er veel aandacht voor actuele onderwerpen die spelen in de samenleving. De tentoonstellingen laten zien hoe kunst kan helpen om anders naar de toekomst te kijken. Daarnaast geven ze bezoekers een nieuwe kijk op de collectie, het gebouw en de geschiedenis van het museum.
Kom de tentoonstellingen bekijken tijdens de Nationale Museumweek!
- The Architect & The Housewife: Cleaning the House, Building the Future;
- Playing House. Een kunstbiënnale met kinderen en jongeren;
- Nieuw licht 1: Ani Schulze – The Convent of Pleasure;
- Matthew Lutz-Kinoy & Natsuko Uchino: Keramikos Carrier Bag.
Bron: Provincie Groningen