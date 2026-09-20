Nieuwe dirigent voor Winkler Prins Harmonie

VEENDAM – De Winkler Prins Harmonie uit Veendam heeft een nieuwe dirigent. Tijdens de opening van het Veendammer theaterseizoen OET in VanBeresteyn op zondag 20 september heeft Jack Horst (63) het stokje officieel overgedragen aan Shantall de Roos (30).
Ruim 30 jaar op de bok
Jack Horst stond sinds 1994 als dirigent op de bok. Hij is bovendien sinds de oprichting van het orkest in 1977 al lid. ‘Ik heb ruim 30 jaar met veel plezier voor het orkest gestaan. De WPH is onlosmakelijk verbonden met mijn leven. Ik ben inmiddels met pensioen en dit is een goed moment om het stokje over te dragen aan Shantall. Ik ben trots dat een oud-lid de nieuwe dirigent van dit prachtige orkest wordt en ik wens haar veel succes.’
Grote schoenen om te vullen
Voor Shantall de Roos is de Winkler Prins Harmonie geen onbekend terrein. Ze speelde als leerling van de school al mee op klarinet. Na de middelbare school volgde ze een studie Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, waar ze ook het vak van dirigent leerde. Daarnaast volgde ze in Duitsland een dirigentencursus, waar Jack Horst een van de docenten was. ‘Het zijn grote schoenen om te vullen en ik voel me daarom ook zeer vereerd dat ik het stokje van Jack mag overnemen. Ik ken de WPH als een gezellig en veelzijdig orkest en was direct enthousiast toen ik werd gevraagd of ik belangstelling had om de nieuwe dirigent te worden. Er zijn maar weinig scholengemeenschappen met een eigen orkest, de WPH is wat dat betreft echt uniek.’
50 jaar WPH
De Winkler Prins Harmonie bestaat in 2027 50 jaar. Dit jubileum wordt groots gevierd met verschillende concerten en activiteiten voor leden en oud-leden. Het hoogtepunt van het jubileumjaar is een concertreis naar Canada in april/mei 2027. Het orkest zal dan in vijf verschillende steden samenspelen met lokale orkesten en concerten geven. Op vrijdag 9 april 2027 is het traditionele concert in VanBeresteyn met speciale aandacht voor deze bijzondere mijlpaal.
Meer informatie over het jubileum is te vinden op https://www.wpharmonie.nl/ en op de Facebookpagina van het orkest https://www.facebook.com/wpharmonie
Bron en foto’s: Gernant Deekens