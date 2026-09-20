Partij vóór het Noorden: Zorgen over einde evenementen Winschoten

OLDAMBT – De Partij vóór het Noorden (PVHN) maakt zich grote zorgen over de dienstverlening en het vergunningenbeleid van de gemeente Oldambt rondom evenementen. Dit nadat Zweep Events per direct besloot te stoppen met de organisatie van acht evenementen in Winschoten.
Volgens de politieke fractie lopen organisatoren steeds vaker vast in trage procedures, onduidelijkheid en aanvullende eisen die pas op het allerlaatste moment worden gesteld. De partij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
Volgens PVHN zijn evenementen van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen en wijken, maar worden organisatoren, die veelal op vrijwillige basis werken, belemmerd door toenemende bureaucratie.
Zorgen
Fractievoorzitter Janet de Wal noemt de gang van zaken jammer en zorgelijk. “Veel evenementen in Oldambt draaien op vrijwilligers die daar enorm veel tijd en energie in steken. Dan moet je als gemeente proberen deze mensen zo goed mogelijk te ondersteunen en niet het gevoel geven dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd,” aldus De Wal.