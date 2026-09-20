Rheder Markt trekt bezoekers met markt, oldtimers en middeleeuws kamp

RHEDE – In Rhede stond vandaag alles in het teken van de traditionele Rheder Markt. Het evenement kent een geschiedenis die eeuwen teruggaat en bood bezoekers ook dit jaar een veelzijdig programma. Naast de uitgebreide markt waren er verschillende activiteiten verspreid over het centrum en langs de Alte Ems.
Aan de Alte Ems was een ambachtelijke markt ingericht, terwijl bezoekers in de Kirchstraße en Emsstraße konden rondneuzen op de rommelmarkt. Ook was er koopzondag en zorgde de kermis voor extra vertier. Wie met de fiets naar Rhede kwam, kon vanaf 11.00 uur de fiets laten coderen door ADFC Papenburg.
Liefhebbers van paarden konden terecht bij de Emsland Speed Rodeocup, waar tot 17.00 uur westernpaarden in actie kwamen. Ook verschillende verenigingen presenteerden zich, zoals de Zweefvliegtuigvereniging Alte Ems en de Neurheder Oldtimer Kollegen, Freude Alter Landmaschinen Brual en De Knojers Rhede.
Ook oude ambachten kregen een plek op de markt. De smedengroep van de Heimatverein Rhede (Ems) liet zien hoe smeedwerk wordt gemaakt. Muzikale optredens waren er van de fanfare van de vrijwillige brandweer uit Ihlow.
Aan de Alte Ems konden bezoekers bovendien een kijkje nemen bij het middeleeuwse kamp van Clan of Kerry. Daar waanden bezoekers zich even terug in een andere tijd.
Natuurlijk ontbraken ook de nodige lekkernijen en drankjes niet. Op verschillende plekken konden bezoekers terecht voor een hapje en een drankje, waardoor er de hele dag een gezellige sfeer in Rhede hing. Helaas gooide af en toe een plensbui roet in het eten en was het voor de kooplui zaak hun waren snel onder te dekken.
Paarden centraal op maandag
De Rheder Markt gaat maandag verder. Dan staan vooral de dieren en in het bijzonder de paarden centraal. Voor de paardenmarkt worden meer dan 200 paarden verwacht.
De officiële opening vindt om 08.00 uur plaats. Herauten van de Gallimarkt uit Leer en de Bottermarkt uit Ihrhove zijn daarbij aanwezig. Samen met de blaaskapel Rhede zorgen zij voor een feestelijke start van de paardenmarkt. Ook wordt een vat bier gratis geschonken en worden gasten uit omliggende steden en gemeenten en de partnergemeente Westerwolde verwacht.
Foto’s: Catharina Glazenburg