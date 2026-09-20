Salonorkest Las Niñas y Compadres verzorgt concert in kerk Veendam

VEENDAM – Zondag 11 oktober is het traditioneel tijd voor het ‘herfstconcert’ van salonorkest Las Niñas y Compadres.
Door omstandigheden kunnen ze dit jaar niet terecht in ‘hun’ kerkje in Nieuw-Beerta en moesten ze op zoek naar een andere locatie. En die hebben ze gevonden in de Grote Kerk van Veendam aan de J.G. Pinksterstraat 5. De geweldige akoestiek geeft hun muziek alle ruimte om te klinken.
Samen met Annechienus Pot en Nomi de Ridder spelen ze een gevarieerd programma met nieuw en oud materiaal.
Het concert begint om 14.30u (zaal open vanaf 14.00u).
Reserveren wordt gewaardeerd via: www.lasninas.nl Neem gerust vrienden en familie mee.
Bron: Las Niñas y Compadres