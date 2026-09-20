Westerwolde verliest in een van beide kanten matig duel van Drieborg (Verslag van HJ Pleiter)

DRIEBORG, WESTERWOLDE – Op een veld in de polder waar je, ook al waait het niet, altijd last hebt van de wind en op een minder strak geschoren natuurgrasmat dan het eigen bekende kunstgras, ging Westerwolde ook in haar tweede competitietreffen nipt onderuit. Ook nu werd er weer met één doelpunt verschil verloren en derhalve hield Drieborg met een 2 – 1 overwinning de drie punten op het eigen Sportpark Lubbert Bruins. Als de minst zwakke ploeg deze middag wisten de mannen van trainer Gerrie Drent het best met de omstandigheden om te gaan en boekten dan ook een overwinning met minimaal verschil op de zwoegende elf van trainer Mark Kruize. Door deze tweede nederlaag is Westerwolde nu een van de vier ploegen die nog geen punten hebben weten binnen te halen, maar van deze vier hebben de Vlagtwedders wel het minst slechte doelsaldo. Echter, een bekend gezegde luidt, dat een gelijkspel of zege vanaf nu steeds dichterbij komt.

Aanvankelijk een gelijkopgaande strijd tussen ploegen die beide vorige week zondag hun eerste wedstrijd van de competitie niet wisten te winnen. Gedreven door de wind wist Westerwolde regelmatig richting het doel van Drieborg op te stomen, maar schoten van o.a. Lars te Bokkel en aanvoerder Kevin v.d. Laan waren niet hard genoeg of misten de nodige precisie. Westerwolde werd in de vijftiende minuut een strafschop onthouden nadat een verdediger van Drieborg voordeel haalde uit een ogenschijnlijk ongelukkig handsbal binnen het strafschopgebied. Scheidsrechter Lemmen uit Assen, die het duel verder naar behoren onder controle had, zag dit niet of vond het gebeuren niet erg genoeg de bal op de stip te leggen. Ook Drieborg wist herhaaldelijk de weg richting het doel van doelman Bas Boonman van Westerwolde te vinden, maar handelend optredend wist laatstgenoemde een vroege achterstand te voorkomen. Intussen had Sander van Hoorn de Vlagtwedders op voorsprong kunnen zetten nadat hij de bal na een prima assist van Joran Luijten voor het “inpissen” had. Voor open doel miste de geroutineerde aanvaller, ook tot eigen afgrijzen, echter hopeloos. Dat deed niet captain Tim Bakker van Drieborg. Vanuit een vrije trap mikte hij de bal over de misschien iets te ver voor zijn doel staande Boonman en wist daarmee de thuisploeg op slag van rust op een 1 – 0 voorsprong te zetten. Een psychologisch vervelend moment voor de mannen van trainer Kruize, maar direct hierna wel vijftien minuten de kans om de zaak op een rijtje te zetten voor de tweede vijfenveertig minuten.

Na de pauze een nagenoeg zelfde spelbeeld als daarvoor. Westerwolde, met nu de wind iets meer tegen, op zoek naar de gelijkmaker en Drieborg loerend op de counter om de voorsprong te vergroten. En dat lukte in de 75e minuut. Een vrije trap werd vanaf het middenveld gedragen door de wind hoog in het doelgebied gepompt en bij de tweede paal was het andermaal Tim Bakker die hoog boven iedereen uittorend de bal achter Boonman knikte: 2 – 0. Met totaal vier wissels, waaronder de debuterende JO17-spelers Lucas Bakker en Sverre Goeree, probeerde Westerwolde nog iets aan de opgelopen achterstand te verbeteren. En dat lukte in de 78e minuut. Een ingestudeerde vrije trap zorgde ervoor dat Sander van Hoorn helemaal vrij vanaf de zestienmeter kon aanleggen. Tot vreugde van hem, z’n medespelers, maar ook de vele meegereisde supporters, verdween de bal nu wel achter de goalie van de thuisclub. Ondanks verwoede pogingen lukte het de gasten niet de gelijkmaker te forceren, waardoor er voor het vierde weekend op rij een nederlaag moest worden bijgeschreven.

Ook in deze wedstrijd was het snel duidelijk, ondanks de goede wil van diegene die wel aan de aftrap verscheen, dat een aantal basiskrachten van het vorig seizoen node wordt gemist. Het moge duidelijk zijn dat het inpassen van de op de deur kloppende jeugdspelers iets meer tijd kost dan iedereen lief is. Maar het wekelijks meenemen en laten spelen van een aantal jonge voetballers is hopelijk een mooie voorbode voor de komende jaren. Zorg is dan ook dit seizoen te “overleven”, te beginnen volgende week zondag tegen het Foxholster FVV, spelend aan de Julianastraat in Hoogezand. Ook deze ploeg heeft nog niet weten te winnen en is momenteel hekkensluiter in de vierde klasse B. Ook dan begint de wedstrijd om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman (K) – Thomas Doornbos (70e min. Lars Korvemaker) – Tim Huls – Peter Beens – Mikai Luijten (70e min. Thorben Hulsman) – Wilco Huls (80e min. Sverre Goeree) – Kevin v.d. Laan (C) – Luca Kiers (80e min. Lucas Bakker) – Sander van Hoorn – Joran Luijten – Lars te Bokkel

Scheidsrechters: dhr. P. Lemmen uit Assen

Amusementswaarde: 6

Toeschouwers: 80

Bron en foto’s: HJ Pleiter