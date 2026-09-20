Westerwolde voor tweede competitietreffen op bezoek bij Drieborg

WESTERWOLDE, DRIEBORG – Nadat Westerwolde vorige week zondag de competitie 2026 / 2027 in eigen huis aftrapte met een nipte nederlaag tegen Buinen (4 – 5), volgt zondagmiddag 20 september, zoals voor de meeste ploegen het geval is, het tweede treffen van dit seizoen. De ploeg van trainer Mark Kruize gaat dan op bezoek bij Drieborg, de ploeg die een week geleden eveneens een nederlaag leed. In Groningen was toen Groen Geel de Drieborgers met 6 – 2 de baas.
Voor beide ploegen nu dus al een cruciaal duel om niet direct in de onderste regionen van de jonge competitie te belanden. Maar voor de supporters van beide teams natuurlijk wel een wedstrijd om naar uit te kijken. Want zoals eigenlijk altijd het geval is, zal ook dit duel vast en zeker de moeite waard zijn om bij te wonen. Normaal gesproken staat een wedstrijd tussen Drieborg en Westerwolde immers garant voor veel doelpunten en dus het nodige spektakel.
De wedstrijd op het Lubbert Bruins sportpark in Drieborg begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter P. Lemmen.
Bron: HJ Pleiter