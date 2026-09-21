Bert Roossien presenteert Kanaalstreek op Wielen in Museum van de Streek

STADSKANAAL – Voor het eerst sinds de verhuizing en heropening van Museum van de Streek, voorheen het Streekhistorisch Centrum, worden er weer zondagmiddagactiviteiten georganiseerd.
In de compleet vernieuwde lezingenzaal vindt op 4 oktober de eerste presentatie plaats. Bert Roossien toont dan een keuze uit het fotoarchief van het Museum met als thema ‘De Kanaalstreek op Wielen’.
Om de ruimte feestelijk in te wijden, wordt de middag opgeluisterd door muziek van het Altokwartet uit Groningen.
In de voorstelling laat Bert Roossien oude foto’s zien van oude gemotoriseerde voertuigen die in de Kanaalstreek rondreden. De eerste automobiel in onze regio verscheen zo rond 1900 op de weg en was eigendom van een strokartonfabrikant uit Oude Pekela. In Stadskanaal was de heer Thiadens, eigenaar van de gelijknamige machinefabriek, een van de eerste autobezitters (zie foto boven). Hij verkocht later zelf ook Ford-automobielen. Behalve oude auto’s komen er ook opnames langs van diverse garages en andere zaken die met het auto- en busverkeer van doen hebben. De foto’s worden vertoond op een groot scherm en er is ringleiding in de zaal aanwezig.
Muziek van het Alto-kwartet
Vooraf en in de pauze wordt de voorstelling opgeluisterd door muziek van het Alto-kwartet uit Groningen, bestaande uit 4 saxofonisten waarvan er een ook zingt. Het repertoire bestaat uit hoogtepunten uit de Swing, Pop, Jazz, Rhythm & Blues en Rock ’n Roll, dat zeer herkenbaarzal zijn voor de mensen die hun jeugd beleefden in de jaren 1950 tot 1970. Ook spelen zij nummers van Ede Staal.
De fotopresentatie begint om 14.30 uur, de zaal gaat open om 14.00 uur.
Reserveren kan via e-mail of via de agenda van de bibliotheek Stadskanaal.
Bron: Museum van de Streek