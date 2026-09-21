Burgemeesters openen Rheder paardenmarkt

RHEDE – Om acht uur vanmorgen openden de burgemeesters van Rhede en Westerwolde in Rhede de paardenmarkt.
Vandaag vond in Rhede de jaarlijkse paardenmarkt plaats. Naast zo’n 100 paarden, die waren aangevoerd door handelaren uit het Emsland, Oost Friesland, Grafschaft Bentheim, het Oldenburger Land en Nederland, werden er onder anderen ook runderen, schapen, alpaca’s, pluim- en kleinvee verkocht. De markt begon om 7.00 uur.
Om 8.00 uur was de officiële opening met de huidige en de voormalige burgemeester van Rhede; de heren Jens Willerding en Gerd Conens, gasten uit de politiek, het bedrijfsleven en de samenleving en de herauten van Gallimarkt Leer en Bottermarkt Irhove. Burgemeester Jaap Velema was namens de gemeente Westerwolde aanwezig. Jan Veen, stadsomroeper van Winschoten, moest vanwege een wedstrijd voor stadsomroepers in Engeland verstek laten gaan. Bij de opening werd een vat bier aangeslagen en werden het Duits- en het Nederlands volkslied gezongen. Nadat de gasten een glas bier hadden gedronken maakten ze een rondje over de paarden- en veemarkt.
Er was een “potten en pannenmarkt”, kermis en muziek van Blaskapelle Rhede. Om 11.00 uur was er een grote verloting, waarbij prijzen met een gezamenlijke warde van ca. 3.000 euro te winnen waren..
De feestelijkheden in Rhede begonnen zaterdag met een drakenbootrace en een Middeleeuws kamp aan de Alte Ems. Zondag was bij de manege een tentoonstelling met land-, bos- en landbouwtechniek, een oldtimertentoonstelling van de “Neurheder Oldtimer Kollegen”, “Freude Alter Landmaschinen Brual” en “de Knojers Rhede”, rodeo wedstrijden, paardensport-dier-landbouw-goederenmarkt, smeedwerk van de smederijgroep van de Heimatverein Rhede (Ems) en muziek door de fanfare van de vrijwillige brandweer Ihlow. In de Kirchstraße en de Emsstraße werd een rommelmarkt gehouden.
Foto’s: Jan Glazenburg