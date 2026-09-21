Damclub Winschoten wint met 13 – 3 tegen DamCombinatie Fryslân 4

WINSCHOTEN – Zaterdag heeft Damclub Winschoten met 13 – 3 gewonnen van DamCombinatie Fryslân 4.
Zaterdag 19 september stond de eerste ronde van de Nationale Damcompetitie op het programma van de KNDB. Alle spelers in de ereklasse, hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse schoven daarvoor zaterdag klokslag 12:00 uur achter de borden. Als basis bestaan de groepen uit 10 teams, waarbij de ereklasse wordt gevormd door 10-tallen. De overige klasse zijn, evenals voorgaande jaren achttallen.
Damclub Winschoten
Damclub Winschoten, dat uitkomt in de 2e klasse A, fungeerde in het gebouw van S.V. Bovenburen, aan de Tromplaan in Winschoten, als gastheer voor DamCombinatie Fryslân 4 uit Leeuwarden. Winschoten won deze eerste wedstrijd met 13 – 3. Winst was er voor Jan Starke, Fedde Kramer, Egbert Wierenga, Janick Lanting en Geert Lubberink, aangevuld met remises van Albertus Kamps, Rob Knevel en Martin Viel. Door deze goede teamprestatie, waarbij niemand van de “thuisclub” verloor, deelt Winschoten de eerste plaats met HDC 3 uit Hoogeveen, Roden/Leek en Bezint Eer Gij Begint (BEGB) uit Britsum. Daarentegen zijn Hijken DTC 3, De Vechtstreek Gramsbergen 2, DamCombinatie Fryslân 4 uit Leeuwarden en Warffum 2 nog puntloos. Daar de 2e klasse A bestaat uit 9 teams, was DC Heerenveen 3 deze eerste ronde vrij.
Verrassing 1e ronde
De verrassing kwam deze 1e ronde uit Leek, waar de plaatselijke damclub Roden/Leek met 9 – 7, won tegen mede titelkandidaat Hijken DTC 3. Saillant detail, Roden/Leek kwam vorige seizoen nog uit in de 1e klasse, maar kon vervolgens degradatie niet voorkomen.
Het krachtverschil tussen de 1e en 2e klasse is namelijk zonder versterking moeilijk te overbruggen.
Uitslagen 2e klasse A
De Vechtstreek Gramsbergen 2 – BEGB Britsum 5 – 11
Roden/Leek – Hijken DTC 3 9 – 7
Warffum 2 – HDC Hoogeveen 3 2 – 14
Winschoten – DamCombinatie Fryslân 4 Leeuwarden 13 – 3
DC Heerenveen 3 vrij
Stand 2e klasse A
1. HDC Hoogeveen 3 1 – 2 14 bordpunten
2. Winschoten 1 – 2 13 bordpunten
3. Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum 1 – 2 11 bp
4. Roden/Leek 1 – 2 9 bp
5. DCH Heerenveen 3 0 – 0 0 bp
6. Hijken DTC 3 1 – 0 7 bp
7. De Vechtstreek Gramsbergen 2 1 – 0 5 bp
8. DamCombinatie Fryslân 4 1 – 0 3 bp
9. Warffum 2 1 – 0 2 bp
Programma 2e ronde op 3 oktober 2026
BEGB Britsum – Roden/Leek
Hijken DTC 3 – Warffum 2
HDC Hoogeveen 3 – Winschoten
DamCombinatie Fryslân 4 Leeuwarden – DCH Heerenveen 3
De Vechtstreek Gramsbergen 2 vrij
Programma 1e ronde in de 3e klasse op 3 oktober
“Denk en Zet” Westerhaar – “Ons Genoegen” Wapenveld
HDC Hoogeveen – Winschoten
3e klasse pilot
Deze 3e klasse bestaat overigens uit 6-tallen. In eerste instantie stelde de KNDB een mix van senioren en jeugd voor, met een speelsterkte van maximaal 700 ratingpunten. Als basis beginnen de partijen om 14:00 uur, echter de wedstrijd in Hoogeveen start om 12:00 uur.
Bron: Geert Lubberink